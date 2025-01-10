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Assassin's Creed Shadows опять перенесли

Дмитрий Кинский
10 января 12:55
62
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Ubisoft объявила об очередном переносе Assassin's Creed Shadows. Теперь релиз игры запланирован на 20 марта.
По словам разработчиков, дополнительные недели помогут отполировать проекте еще больше.
Напомним, изначально стелс-экшен в открытом мире должен был выйти 15 ноября 2024 года, но компания отложила его выход до 14 февраля.
Третий перенос релиза Assassin's Creed Shadows — следствие новой стратегии, согласно которой игры Ubisoft должны быть на выходе первоклассного качества, чтобы к ним невозможно было придраться, в том числе с технической стороны.
На следующей неделе разработчики проведут ивент для журналистов и блогеров по ACS. Эмбарго на первые впечатления спадут в конце января.
Также стало известно, что за предзаказ Assassin's Creed Shadows игроки бесплатно получат сюжетное дополнение на 10 часов контента, которое должно ближе к концу 2025 года.

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Дмитрий Кинский

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осталось:2дня
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