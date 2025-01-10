Assassin's Creed Shadows опять перенесли

Ubisoft объявила об очередном переносе Assassin's Creed Shadows. Теперь релиз игры запланирован на 20 марта.
По словам разработчиков, дополнительные недели помогут отполировать проекте еще больше.
Напомним, изначально стелс-экшен в открытом мире должен был выйти 15 ноября 2024 года, но компания отложила его выход до 14 февраля.
Третий перенос релиза Assassin's Creed Shadows — следствие новой стратегии, согласно которой игры Ubisoft должны быть на выходе первоклассного качества, чтобы к ним невозможно было придраться, в том числе с технической стороны.
На следующей неделе разработчики проведут ивент для журналистов и блогеров по ACS. Эмбарго на первые впечатления спадут в конце января.
Также стало известно, что за предзаказ Assassin's Creed Shadows игроки бесплатно получат сюжетное дополнение на 10 часов контента, которое должно ближе к концу 2025 года.
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