10 апреля астрофизики проекта «Телескоп горизонта событий» впервые в истории показали изображение чёрной дыры, которая ранее считалась гипотетическим объектом. У чёрной дыры настолько сильная гравитация, что она поглощает даже свет. Возможность существования таких объектов в начале XX века доказали уравнения общей теории относительности Эйнштейна.

Снимок сделан в галактике М87 на расстоянии 55 миллионов световых лет от нашей планеты.

Чтобы получить изображение чёрной дыры, астрофизики объединили десять радиотелескопов на разных континентах в один «виртуальный телескоп» — интерферометр. Он позволяет наблюдать чёрную дыру с разных точек, а потом эти данные объединяли и обрабатывали. Учёные наблюдали за двумя чёрными дырами десять дней в апреле 2017-го — всего было получено 500 терабайт данных, их обрабатывали два года.

Полученная картинка подтверждает существование горизонта событий, то есть подтверждает правильность общей теории относительности Эйнштейна. Значение открытие — превращение математического концепта горизонта событий, который обычно является написанными на доске формулами, в реальный объект, что-то проверяемое, измеряемое и многократно наблюдаемое. Это может показаться незначимым, но это фундаментальный первый шаг в любом научном исследовании. Лучано Реццола, один из руководителей проекта (по N+1)

Учёные также предполагают, что чёрная дыра вращается — или вещество внутри неё.