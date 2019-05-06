Астрономы составили снимок с 265 000 галактик — на это у телескопа «Хаббл» ушло 16 лет наблюдений

В начале мая астрономы Европейского космического агентства (ЕКА) на сайте NASA опубликовали новую подробную фотографию космоса. Это изображение, собранное из более чем 7500 тысяч снимков, которые космический телескоп «Хаббл» получал в течение 16 лет. Если бы он работал непрерывно только над этими снимками, то на съёмки ушло бы 250 суток.

На изображение попало 265 тысяч различных галактик.

Ни одно изображение не превзойдет это, пока не будут запущены космические телескопы, такие как «Джеймс Уэбб» Гарт Иллингворт, руководитель группы, работавшей над изображением

Некоторые из запечатлённых галактик появились около 13,3 миллиардов лет назад — именно столько потребовалось их световым волнам для того, чтобы достичь сенсоров «Хаббла». На снимке мы видим, как выглядят эти галактики спустя лишь 500 миллионов лет с начала Большого взрыва.

Снимок доступен на сайте NASA в нескольких вариантах разрешения: от 1000×1000 пикселей (937 килобайт) до 25,5к x 25,5к (1,2 гигабайта).