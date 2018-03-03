Писатель, художник, виртуоз, человек-оркестр и бард дарк-кабаре Аурелио Вольтер (Voltaire) возвращается в Россию с двумя концертами. Уже на следующей неделе, 9 и 10 марта, исполнитель сыграет на двух крупных площадках страны. Итак, записывайте:

9 марта, пт: Санкт-Петербург, Opera Concert Club, начало в 19:00. Группа «Вконтакте» здесь, а билеты можно купить вот здесь.

10 марта, сб: Москва, ZIL Arena, начало в 19:00. Группа «Вконтакте» здесь, а билеты можно купить вот здесь.

Мы не раз писали о творчестве этого харизматичного гот-пирата. Например, в этом интервью мы расспросили Вольтера о том, как писать смешные тексты, о стимпанке, о русском фольклоре и попросили охарактеризовать выступления в России тремя песнями. А в этом материале рассказывали про музыкальный жанр filk — это когда песни посвящены вымышленным вселенным. Например, Вольтер, заядлый «трекки», любит писать похабные песенки про героев Star Trek. А ещё рекомендуем обратить внимание на клипы Дарьи Коэн: эти анимационные короткометражки рассказывают историю девушки и Графа-вампира.