Сценарист сериала «Человек в высоком замке» Фрэнк Спотниц занимается разработкой крупнобюджетного сериала по вселенной Warhammer 40,000, сообщает Deadline. Он выступит шоураннером и исполнительным продюсером будущего проекта, который получил название «Эйзенхорн». Шоу совместит в себя жанры снаучной фантастики, фэнтези и криминальной драмы.

На телевидении сейчас нет ничего подобного, и мы невероятно рады применить наш опыт создания творческих, сложных и интересных миров, чтобы перенести эту невероятную сагу на экраны. Фрэнк Спотниц

Сюжет сериала будет основан на цикле Дэна Абнетта «Инквизитор Эйзенхорн» и расскажет об инквизиторе Грегоре Эйзенхорне и его союзниках, которые расследуют влияние пришельцев и Хаоса в Империуме, — прежде, чем враг сможет нанести удар по человечеству.

Вместе с Фрэнком Спотницем продюсером сериала выступит Эмили Феллер («Медичи»). Проекту ещё не нашли платформу для релиза. Дата премьеры тоже неизвестна.