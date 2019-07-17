Сценарист сериала «Человек в высоком замке» Фрэнк Спотниц занимается разработкой крупнобюджетного сериала по вселенной Warhammer 40,000, сообщает Deadline. Он выступит шоураннером и исполнительным продюсером будущего проекта, который получил название «Эйзенхорн». Шоу совместит в себя жанры снаучной фантастики, фэнтези и криминальной драмы.

На телевидении сейчас нет ничего подобного, и мы невероятно рады применить наш опыт создания творческих, сложных и интересных миров, чтобы перенести эту невероятную сагу на экраны. Фрэнк Спотниц

Сюжет сериала будет основан на цикле Дэна Абнетта «Инквизитор Эйзенхорн» и расскажет об инквизиторе Грегоре Эйзенхорне и его союзниках, которые расследуют влияние пришельцев и Хаоса в Империуме, — прежде, чем враг сможет нанести удар по человечеству.

Вместе с Фрэнком Спотницем продюсером сериала выступит Эмили Феллер («Медичи»). Проекту ещё не нашли платформу для релиза. Дата премьеры тоже неизвестна.

Читайте также

Экранизации Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие 1

Экранизации Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие

 17.05.2019

Да, они существуют! От ужасного официального фильма про Ультрамаринов до фанатских мультфильмов, автора одного из которых взяли на работу в Games Workshop.

Короткометражка: четвёртая часть фан-ролика Astartes по вселенной Warhammer 40,000

Короткометражка: четвёртая часть фан-ролика Astartes по вселенной Warhammer 40,000

 14.06.2019

Короткий, но очень насыщенный и динамичный ролик.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.

Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики