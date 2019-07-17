Сценарист сериала «Человек в высоком замке» Фрэнк Спотниц занимается разработкой крупнобюджетного сериала по вселенной Warhammer 40,000, сообщает Deadline. Он выступит шоураннером и исполнительным продюсером будущего проекта, который получил название «Эйзенхорн». Шоу совместит в себя жанры снаучной фантастики, фэнтези и криминальной драмы.
На телевидении сейчас нет ничего подобного, и мы невероятно рады применить наш опыт создания творческих, сложных и интересных миров, чтобы перенести эту невероятную сагу на экраны. Фрэнк Спотниц
Сюжет сериала будет основан на цикле Дэна Абнетта «Инквизитор Эйзенхорн» и расскажет об инквизиторе Грегоре Эйзенхорне и его союзниках, которые расследуют влияние пришельцев и Хаоса в Империуме, — прежде, чем враг сможет нанести удар по человечеству.
Вместе с Фрэнком Спотницем продюсером сериала выступит Эмили Феллер («Медичи»). Проекту ещё не нашли платформу для релиза. Дата премьеры тоже неизвестна.
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