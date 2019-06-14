Короткометражка: четвёртая часть фан-ролика Astartes по вселенной Warhammer 40,000

Аниматор и 3D-художник из Новой Зеландии продолжает публиковать фан-короткометражки по вселенной Warhammer 40,000. На этот раз он поделился четвёртой частью серии Astartes, которая рассказывает об ордене Retributors, что штурмует космические корабли предателей.
Как и остальные ролики, четвёртый получился хоть и коротким, но очень динамичным и тщательно прорисованным. Художник отмечает, что работает над видео один. Ранее он открыл Patreon, где можно материально поддержать его работу — у него уже почти 1400 патронов! За пару дней ролик набрал миллион просмотров!
Третья часть
Вторая часть
Первая часть
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