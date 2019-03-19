Авторы System Shock 3 показали новый тизер игры — с обновлённой SHODAN

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Студия OtherSide опубликовала новый тизер игры третьей части культовой научно-фантастическй игры System Shock, в котором показала обновлённую SHODAN — главного антагониста-ИИ всей серии.

Ролик идёт всего 35 секунд, в нём показывают парочку противников, окружение и саму Шодан.

Здесь негде спрятаться. Я вижу всё, что ты делаешь.

У System Shock 3 пока что нет ни даты выхода, ни списка платформ. По данным разработчиков, игра готова примерно наполовину.

Первоначально издателем новой игры Уоррена Спектора должна была стать Starbreeze, но в феврале компания отказалась от проекта, и права на издание вернулись разработчикам (тем придётся выплатить все вложенные средства). Сейчас OtherSide ищут нового издателя.

Сейчас к серии immersive sim наблюдается повышенный интерес — помимо третьей части, студия Nightdive разрабатывает ремейк оригинала, который должен выйти приблизительно в 2020 году. Обновлённая версия была частично профинансирована на Kickstarter (собрано примерно 1,3 миллиона долларов).

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Кот-редактор
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