Авторы «Ван-Писа» от Netflix хотят снять 12 сезонов

Продюсеры «Ван-Писа» от Netflix Марти Адельштейн и Бекки Клементс раскрыли некоторые планы на развитие сериала.

Так, команда экранизации рассчитывает на двенадцать сезонов. По словам авторов, снять шесть сезонов — точно не составит труда.

Однако исходный материал настолько огромный, что его адаптация требует тщательного планирования и выверенного темпа. Особенно с учетом того, что продюсеры хотят оставаться верными оригиналу.

Напомним, мангака Эйитиро Ода принимает активное участие в работе над сериалом по «Ван-Пису», чтобы проконтролировать его качество.

Читайте также One Piece от Netflix: 2-й сезон. На всех парусах! Олег Поторокин 13.03.2026 4966 Возвращение пиратов соломенной шляпы

