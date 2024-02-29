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    Авторы «Властелина колец: Кольца власти» начали предварительную работу над третьим сезоном

    29 февраля 2024
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    29.02.2024
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    Авторы «Властелина колец: Кольца власти» начали предварительную работу над третьим сезоном

    Шоураннеры «Властелина колец: Кольца власти» Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей заключили новую трехлетнюю сделку с Amazon MGM Studios.

    Съемки второго сезона фэнтезийного сериала уже завершены. А его премьера намечена на 2024 год — точной даты пока нет.

    Что касается третьего сезона, то ему пока не дали «зеленый свет». Но авторы уже приступили к предварительной работе над ним.

    Как отмечает The Hollywood Reporter, новая сделка Пэйна и Маккея — это оптимистичный знак для будущего «Колец власти».

    Напомним, первый сезон оказался самым популярным оригинальным сериалам в Amazon Prime Video.

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