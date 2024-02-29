Авторы «Властелина колец: Кольца власти» начали предварительную работу над третьим сезоном

Шоураннеры «Властелина колец: Кольца власти» Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей заключили новую трехлетнюю сделку с Amazon MGM Studios.

Съемки второго сезона фэнтезийного сериала уже завершены. А его премьера намечена на 2024 год — точной даты пока нет.

Что касается третьего сезона, то ему пока не дали «зеленый свет». Но авторы уже приступили к предварительной работе над ним.

Как отмечает The Hollywood Reporter, новая сделка Пэйна и Маккея — это оптимистичный знак для будущего «Колец власти».

Напомним, первый сезон оказался самым популярным оригинальным сериалам в Amazon Prime Video.