«Баффи — истребительница вампиров» получит аудиосериал про Спайка

12 октября в сервисе Audible стартует аудиосериал Slayers: A Buffyverse Story по мотивам «Баффи — истребительницы вампиров».

Действие развернется спустя 20 лет после финала оригинального сериала. Спайк притворяется, что вернулся на путь зла, но его раскрывает 16-летняя девушка по имени Индира. Вместе с этим он встречается с истребительницей вампиров из параллельной реальности Корделией Чейз, где Баффи никогда не существовало. Ей, в свою очередь, нужна помощь, чтобы победить бывшую возлюбленную Спайка — Друсиллу.

К своим ролям вернется основной состав сериала: Джеймс Марстерс, Каризма Карпентер, Джульетт Ландау, Энтони Хэд, Эмма Колфил и не только.