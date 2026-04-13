«Байки из склепа» вернутся на стриминг в улучшенном качестве

Знаменитый сериал ужасов «Байки из склепа» начнут показывать на американских стримингах Shudder и AMC+. Первый сезон целиком опубликуют 1 мая, а дальше будет выходить по сезону каждую пятницу.
Для российского зрителя, который вряд ли смотрит эти стриминги, здесь важно то, что для показа все 93 эпизода заново оцифровали с плёнки. А это значит. что картинка станет намного более чёткой, чем снятая с телевизора или выходившая на DVD. Так что со временем и те, кто смотрит сериал неофициальными способами, смогут насладиться его визуалом так, как это задумывали создатели. Кроме того, на стриминге обещают вернуть некоторые сцены, вырезанные при оригинальном показе.
