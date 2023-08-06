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    «Барби» собрала в мировом прокате 1 миллиард долларов

    6 августа 2023
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    06.08.2023
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    «Барби» собрала в мировом прокате 1 миллиард долларов

    «Барби» собрала в прокате миллиард долларов при бюджете в $145 миллионов. Фильм про знаменитую куклу достиг такого результата всего за 17 дней.

    Постановщица ленты Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, которая срежиссировала фильм со сборами в более чем 1 миллиард долларов.

    Это также означает, что бюджет фильма окупился в 10 раз. СМИ оценивают расходы на промо-тур и рекламу в 150 миллионов долларов, которые также полностью окупились.

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     Инар Искендирова |  26.07.2023 |  11360

    У Гервиг получилась двухчасовая реклама кукол без внятного посыла, зато с красивыми актёрами, костюмами и декорациями.

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