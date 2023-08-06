«Барби» собрала в мировом прокате 1 миллиард долларов

«Барби» собрала в прокате миллиард долларов при бюджете в $145 миллионов. Фильм про знаменитую куклу достиг такого результата всего за 17 дней.

Постановщица ленты Грета Гервиг стала первой женщиной в истории, которая срежиссировала фильм со сборами в более чем 1 миллиард долларов.

Это также означает, что бюджет фильма окупился в 10 раз. СМИ оценивают расходы на промо-тур и рекламу в 150 миллионов долларов, которые также полностью окупились.