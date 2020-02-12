Компания «Иноекино» выпустит в российский прокат классическую научно-фантастическую картину Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». В стране её будут прокатывать впервые.
Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах 50 городов в форматах 2К и 4К. Показывать будут версию The Final Cut на английском языке с русскими субтитрами.
Оригинал вышел в далёком 1982 году. В 2017-м свет увидел сиквел — «Бегущий по лезвию 2049», снятый Дени Вильнёвым.
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