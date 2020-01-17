Американское подразделение канала «Би-би-си» показало первые кадры сериала «Стража». Снимать мини-сериал из восьми эпизодов начали в Кейптауне (Южная Африка).

«Би-би-си» показал первые кадры из сериала по мотивам «Стражи» Пратчетта. Это странно «Би-би-си» показал первые кадры из сериала по мотивам «Стражи» Пратчетта. Это странно 1 «Би-би-си» показал первые кадры из сериала по мотивам «Стражи» Пратчетта. Это странно 2 «Би-би-си» показал первые кадры из сериала по мотивам «Стражи» Пратчетта. Это странно 3 «Би-би-си» показал первые кадры из сериала по мотивам «Стражи» Пратчетта. Это странно 4

Ранее канал представил актёрский состав шоу — из объявлений стало известно, что роль Патриция Витинари исполнит актриса Анна Чэнселлор («Пенниуорт»), а главу гильдии убийц сыграет Ингрид Оливер («Доктор Кто»). Актёрский состав на главные роли озвучили чуть ранее — Ричард Дормер («Игра престолов») играет Сэмюэля Ваймса, а роль Моркоу отошла Адаму Хьюгиллу («Пенниуорт»).

За сценарий проекта отвечает Саймон Аллен («Мушкетёры»). Исполнительными продюсерами выступают Хилари Салмон («Лютер») и Фил Коллинсон («Доктор Кто»). Шоу описывают как «панк-рок триллер», вдохновлённый Городской стражей. Производством занимается студия «Би-би-си» совместно с компанией Narrativia, основанной самим Пратчеттом в 2012 году.

Премьера намечена на 2020-й.

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