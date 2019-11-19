В сериальной адаптации «Стражи» Пратчетта роль Витинари исполнит актриса Анна Чэнселлор

По данным Deadline, актёрский состав сериала «Стража» по мотивам романов Терри Пратчетта пополнился ещё четырьмя артистами на второстепенных ролях.

Патриций Витинари — Анна Чэнселлор («Пенниуорт»)

Глава Незримой академии — Джеймс Флит («Чужестранка»)

Глава Гильдии Убийц — Ингрид Оливер («Доктор Кто»)

Капитан Джон Киль — Хаким Кае-Казим («Династия»)

В середине сентября издание сообщало, кто сыграет основных персонажей. Ричард Дормер («Игра престолов») исполнит роль Сэмюэля Ваймса. Кроме него, в шоу также снимутся Джо Итан-Кент (Шельма Задранец), Марама Корлетт (Ангва), Лара Росси (Сибилла Овнец) и Сэм Адвевунми (Карцер). Моркоу воплотит малоизвестный британский артист Адам Хьюгилл («Пенниуорт»).

За сценарий проекта отвечает Саймон Аллен («Мушкетёры»). Исполнительными продюсерами выступают Хилари Салмон («Лютер») и Фил Коллинсон («Доктор Кто»), в первом сезоне должно быть 8 эпизодов.

О сериале пока известно не так много — шоу описывают как «панк-рок триллер», вдохновлённый Городской стражей. Производством занимается студия «Би-би-си» совместно с компанией Narrativia, основанной самим Пратчеттом в 2012 году.