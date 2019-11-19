В сериальной адаптации «Стражи» Пратчетта роль Витинари исполнит актриса Анна Чэнселлор

Новости, Яндекс
0 минут на чтение

По данным Deadline, актёрский состав сериала «Стража» по мотивам романов Терри Пратчетта пополнился ещё четырьмя артистами на второстепенных ролях.

Патриций Витинари — Анна Чэнселлор («Пенниуорт»)

В сериальной адаптации «Стражи» Пратчетта роль Витинари исполнил актриса Анна Чэнселлор

Глава Незримой академии — Джеймс Флит («Чужестранка»)

В сериальной адаптации «Стражи» Пратчетта роль Витинари исполнил актриса Анна Чэнселлор 1

Глава Гильдии Убийц — Ингрид Оливер («Доктор Кто»)

В сериальной адаптации «Стражи» Пратчетта роль Витинари исполнил актриса Анна Чэнселлор 2

Капитан Джон Киль — Хаким Кае-Казим («Династия»)

В сериальной адаптации «Стражи» Пратчетта роль Витинари исполнил актриса Анна Чэнселлор 3

В середине сентября издание сообщало, кто сыграет основных персонажей. Ричард Дормер («Игра престолов») исполнит роль Сэмюэля Ваймса. Кроме него, в шоу также снимутся Джо Итан-Кент (Шельма Задранец), Марама Корлетт (Ангва), Лара Росси (Сибилла Овнец) и Сэм Адвевунми (Карцер). Моркоу воплотит малоизвестный британский артист Адам Хьюгилл («Пенниуорт»).

За сценарий проекта отвечает Саймон Аллен («Мушкетёры»). Исполнительными продюсерами выступают Хилари Салмон («Лютер») и Фил Коллинсон («Доктор Кто»), в первом сезоне должно быть 8 эпизодов.

О сериале пока известно не так много — шоу описывают как «панк-рок триллер», вдохновлённый Городской стражей. Производством занимается студия «Би-би-си» совместно с компанией Narrativia, основанной самим Пратчеттом в 2012 году.

Читайте также

BBC America снимет сериал «Стража» по рассказам Терри Пратчетта

BBC America снимет сериал «Стража» по рассказам Терри Пратчетта

 31.10.2018

Планируется, что в первом сезоне будет 8 эпизодов, а сам сериал описывается как панк-рок-триллер.

«Би-би-си Америка» представил актёров сериала «Стража» по циклу Терри Пратчетта 5

Актёрский состав сериала «Стража» по книгам Терри Пратчетта

 11.09.2019

Даты выхода у сериала пока нет.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.