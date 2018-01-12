Каково быть Чёрной Пантерой? Рассказывают Стэн Ли и Кевин Файги

Каково быть Чёрной Пантерой? Рассказывают Стэн Ли и Кевин Файги

26 февраля в российский прокат выходит супергеройский боевик про Чёрную Пантеру — одного из самых загадочных и неизвестных российскому зрителю супергероев MARVEL. Новый дублированный ролик рассказывает больше об этом персонаже. Создатель героя Стэн Ли, глава Marvel Studios Кевин Файги, режиссёр Райан Куглер и исполнитель главной роли Чедвик Боузман объяснили, чем так необычен этот супергерой.

В первую очередь персонаж отличается своим статусом. Это не просто миллионер в костюме или суперсолдат, а правитель большой и технологически развитой страны. Достичь процветания Ваканде помогли залежи вибраниума, ценнейшего металла на Земле, — из него изготовлен щит Капитана Америки.

В ролике можно увидеть важную сцену, в которой Т’Чалла изучает иной мир. По всей видимости, в фильме нам покажут богиню пантер Бастет, которая наделит героя суперсилой.