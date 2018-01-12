Каково быть Чёрной Пантерой? Рассказывают Стэн Ли и Кевин Файги Кот-редактор 12.01.2018 Видео, Кино, Новости, Яндекс 1 минута на чтение 26 февраля в российский прокат выходит супергеройский боевик про Чёрную Пантеру — одного из самых загадочных и неизвестных российскому зрителю супергероев MARVEL. Новый дублированный ролик рассказывает больше об этом персонаже. Создатель героя Стэн Ли, глава Marvel Studios Кевин Файги, режиссёр Райан Куглер и исполнитель главной роли Чедвик Боузман объяснили, чем так необычен этот супергерой. https://www.mirf.ru/wp-content/uploads/Video/black-panther-motherland.mp4 В первую очередь персонаж отличается своим статусом. Это не просто миллионер в костюме или суперсолдат, а правитель большой и технологически развитой страны. Достичь процветания Ваканде помогли залежи вибраниума, ценнейшего металла на Земле, — из него изготовлен щит Капитана Америки. В ролике можно увидеть важную сцену, в которой Т’Чалла изучает иной мир. По всей видимости, в фильме нам покажут богиню пантер Бастет, которая наделит героя суперсилой. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. история созданиякиновселенная Marvel Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. А ещё у нас есть Как снимали «Терминатор 2: Судный день» Как Толкин писал «Хоббит, или Туда и обратно» «Звёздные войны: Соло»: что происходит с фильмом? Черновики «Пробуждения Силы»: что вошло в финальную версию? «Светлячок»: что осталось за кадром и почему сериал закрыли Неснятый фильм о Супермене с Николасом Кейджем