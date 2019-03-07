Магазин GOG совместно с Blizzard выпустили в продажу первую часть Diablo — игру впервые можно купить в «цифре». В России за ретро-экшен-RPG просят 449 рублей.
Поиграть в оригинальную Diablo можно в двух режимах:
- в классическом режиме изменений нет, онлайн работает через Battle.net, частота кадров ограничена 20 FPS;
- расширенный (DX) оптимизирован для работы на Windows 10, он поддерживает высокие разрешения до 8К, повышенную частоту кадров, различные соотношения сторон и так далее.
Кроме того, в скором времени в магазине GOG появятся первые две части культовой стратегии Warcraft от Blizzard. Компании уже договорились о выходе переиздания, и в скором времени они поделятся подробностями.
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