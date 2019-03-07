Магазин GOG совместно с Blizzard выпустили в продажу первую часть Diablo — игру впервые можно купить в «цифре». В России за ретро-экшен-RPG просят 449 рублей.

Поиграть в оригинальную Diablo можно в двух режимах:

  • в классическом режиме изменений нет, онлайн работает через Battle.net, частота кадров ограничена 20 FPS;
  • расширенный (DX) оптимизирован для работы на Windows 10, он поддерживает высокие разрешения до 8К, повышенную частоту кадров, различные соотношения сторон и так далее.

Кроме того, в скором времени в магазине GOG появятся первые две части культовой стратегии Warcraft от Blizzard. Компании уже договорились о выходе переиздания, и в скором времени они поделятся подробностями.

Анонс Diablo Immortal попал в список главных разочарований 2018 года

Фантастические разочарования 2018 года 24

Фантастические разочарования 2018 года

 18.01.2019

Массовая культура не только радует — она ещё и регулярно разочаровывает. Но это тоже важные жизненные уроки. Закрепляем пройденное в 2018 году!

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
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