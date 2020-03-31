Disney объявила, что бывший глава компании полностью отказался от зарплаты на фоне убытков из-за коронавируса. А недавно назначенному генеральному директору Бобу Чапеку ее урезали на 50%.

Об этом стало известно спустя несколько дней после того, как Disney решила оставить все североамериканские тематические парки закрытыми. Также сообщается, что остальным руководителям корпорации тоже сократят зарплату на 20-30%.

Айгер — один из самых высокооплачиваемых директоров в сфере развлечений. В последнем финансовом году он заработал 47,5 миллиона долларов, а в 2018-м — 65,6 миллиона.

Основная зарплата Чапека составляет 2,5 миллиона долларов. Также у него есть годовой бонус в размере 7,5 миллиона долларов и долгосрочный грант, сумма которого составляет 15 миллионов. Сокращение же коснется только базового оклада.

Вот что говорится в его обращении к сотрудникам:

Мы многого от вас просим. И вы, как всегда, принимаете вызов. Мы ценим вашу поддержку. Ваша самоотверженность и стойкость в этот непростой период действительно вдохновляют. Теперь я еще больше уверен, что мы переживем этот кризис. Это не первый раз в истории нашей компании, когда мы сталкиваемся с трудностями.