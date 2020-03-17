Из-за пандемии китайского коронавируса Голливуд переживает сейчас не лучшие времена: кинотеатры закрываются, а кинокомпании переносят премьеры, замораживают производство новых картин и несут серьезные убытки. А потому не исключено, что на рынке могут произойти некоторые перестановки.

Например, аналитик Берни Мактернан из Rosenblatt Securities в рамках недавнего отчета предположил, что Apple во главе с генеральным директором Тимом Куком может рассмотреть вопрос о приобретении The Walt Disney Company, поскольку на прошлой неделе акции конгломерата упали ниже 100 долларов.

Мы полагаем, что мега-капитализированные компании с большими денежными остатками, капитал которых за последние три недели превзошел Disney, могут воспользоваться ситуацией — например, Apple.

Мактернан подчеркнул, что за последние три недели Disney потеряла около 85 миллиардов долларов — это примерно треть ее рыночной капитализации. Также, по его словам, сервис Disney+ может решить проблему с контентом в Apple TV, который развивается довольно медленно.

В пятницу акции Apple подскочили на 12% до 277,97 долларов. Для сравнения, акции Disney выросли на 11,7% до 102,52 долларов — разница ощутимая.