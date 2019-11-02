Вы знали, что Marvel продали из-за Стива Джобса, а Лукасу запрещено критиковать новые «Звёздные войны»?

В США вышла книга генерального директора и президента Disney Боба Айгера — The Ride of a Lifetime («Поездка всей жизни») — смесь автобиографии, мемуаров и сборника советов для руководителей. В книге Айгер вспоминает ключевые детали своей полувековой карьеры, начиная от первых работ на низших должностях в ABC и заканчивая недавней сделкой по поглощению XXI Century Fox и скорым запуском Disney+. Айгер пишет, как бился за пост генерального директора после отставки Майкла Айзнера, вспоминает, как наладил контакт со Стивом Джобсом после его многолетних разборок с Айзнером, раскрывает детали поглощения Pixar, Marvel, Lucasfilm и Fox — и рассказывает, как к этому списку чуть было не добавились Twitter и Apple.

Не все откровения Айгера нужно принимать за чистую монету — местами он явно кривит душой. Так, Боб две страницы перечисляет промахи Майкла Айзнера на посту главы Disney, а затем отчитывает Роя Э. Диснея и Стэнли Голда за то, что они публично обвинили Айзнера в том же самом. Конечно, Айгер ругает Айзнера спустя полтора десятилетия после отставки, а Дисней и Голд своими обвинениями эту отставку и вызвали, но ведь благодаря этому Айгер смог занять освободившееся место!

Впрочем, об этом Айгер хотя бы пишет, а другие важные детали игнорирует. Он не говорит о поисках и подготовке преемника (Боб уже объявил, что уйдёт в отставку в 2021 году), не комментирует свою фантастически высокую зарплату — 65,8 млн долларов в 2018 году с учётом всех бонусов. Умалчивает, почему компанию покинул его соратник Том Стаггс, которого все прочили в его преемники. Лишь в двух словах описывает уход Джона Лассетера и переход Marvel Studios под контроль Walt Disney Studios. Почти ничего не говорит о том, какую роль сыграл в громких кассовых провалах Disney — «Одиноком рейнджере» и «Джоне Картере».

Но в книге и без того хватает интересных подробностей. Самые сочные мы собрали в этой статье.

Disney собирались купить Twitter

В эпоху Боба Айгера Disney скупила много других компаний, но, оказывается, далеко не все сделки дошли до конца. Айгер признается, что осенью 2016 года «Мышиный дом» едва не купил Twitter. Компания искала способы доставлять цифровой контент конечным пользователям по всему миру, и Twitter с его 300 миллионами подписчиков выглядел подходящей платформой.

Совет директоров Disney дал согласие на сделку, все детали были обговорены, а глава Twitter Джек Дорси уже наверняка мысленно подсчитывал собственные дивиденды. И вдруг в последний момент Айгер решил отменить сделку. По его словам, основная причина в том, что вместе с Twitter Disney получила бы и кучу проблем: борьбу с троллями, с фейковыми аккаунтами и новостями, с общей атмосферой взаимной неприязни, переходящей в откровенную ненависть.

Disney и Apple могли объединиться

Когда Айгер стал генеральным директором Disney, отношения между «Мышиным королевством» и Pixar были ужасными. Айгеру удалось исправить ошибки своего предшественника, восстановить контакт с основателем студии Стивом Джобсом и в итоге купить Pixar у него. Джобс стал крупнейшим акционером Disney, вошел в совет директоров компании и подружился с Айгером. Тот даже считает, что, если бы Стив Джобс остался жив, сейчас мы обсуждали бы случившееся или возможное слияние Apple и Disney.

Айгер рассказывает, что за полчаса до публичного объявления о покупке Pixar Джобс отвёл его в сторонку и признался, что болен раком поджелудочной железы и не надеется прожить дольше нескольких лет. Айгер не стал отменять сделку и пишет об этом случае как об очередном проявлении благородства Джобса, но упускает одну важную деталь. Стал бы Стив Джобс вообще продавать Pixar, будь он здоров?

Стив Джобс помог Disney купить Marvel

Айгер признаётся, что сделка по покупке Marvel проходила гораздо тяжелее, чем с Pixar, — во многом из-за директора Marvel Айка Перлмуттера, крайне закрытого и сложного в общении человека. По словам Айгера, у него ушло полгода только на то, чтобы договориться о личной встрече. И, хотя предложение Disney явно заинтересовало Перлмуттера, тот продолжал колебаться.

Тогда Айгер попросил о помощи Джобса. Хотя создатель Apple «ненавидел комиксы, фильмы о супергероях и видеоигры» и никогда бы не вложился в подобную компанию сам, он позвонил Перлмуттеру, рассказал, что очень доволен сделкой с Disney, и отрекомендовал Айгера как человека, который всегда выполняет обещания. После заключения сделки Перлмуттер признался Айгеру, что звонок Джобса развеял его сомнения и помог принять предложение Disney.

Лукасу запретили критиковать «Пробуждение Силы»

Переговоры о продаже Lucasfilm также давались Disney нелегко. В этом случае камнем преткновения стал вопрос об участии Джорджа Лукаса в дальнейшем развитии «Звёздных войн». Лукас не хотел уступать творческий контроль над своим детищем, а Айгер не видел никакого смысла в покупке франшизы, если Disney не сможет распоряжаться ею по своему усмотрению. Стороны дважды выходили из переговоров (в первый раз уходил Айгер, во второй — Лукас), но в итоге всё-таки договорились. Айгер купил у Лукаса права на его сценарные наработки для новой трилогии и пообещал, что будет открыт к его советам, идеям и предложениям. Но конечное слово осталось за Disney, и компания не взяла на себя обязательств следовать наработкам Лукаса.

Едва контроль над «Звёздными войнами» перешёл в руки Disney, Айгер, президент Lucasfim Кэтлин Кеннеди, Джей Джей Абрамс и глава Walt Disney Studios Алан Хорн решили, что сюжет новых фильмов должен развиваться в другом направлении. Никто не удосужился сообщить об этом самому Лукасу. Когда Кеннеди, Абрамс и сценарист Майкл Арндт поехали показывать сюжетные наброски «Пробуждения Силы» на ранчо Скайуокера, Джордж был неприятно удивлён тем, что его идеи выбросили.

Но главное разочарование ждало Лукаса позднее. Когда незадолго до премьеры «Пробуждения Силы» Кеннеди показала картину Джорджу, он не мог скрыть своего недовольства. «Здесь же нет ничего нового, — жаловался он, — ни визуального, ни технологического скачка вперёд». «Он был прав, — подытоживает Айгер, — но он не мог понять, под каким давлением мы находились, и не мог оценить, что мы намеренно сделали новые фильмы похожими на старыми, визуально и по тональности, чтобы не слишком отдалиться от людей, которые любили и боготворили оригинальную трилогию. Джордж критиковал нас ровно за то, чего мы хотели добиться».

Если вы задумались, почему не слышали выступлений Лукаса на эту тему, — не удивляйтесь. Продавая компанию, он подписал документ, запрещающий ему публичную критику новых фильмов, снятых Disney. Поэтому, когда Лукас в интервью Чарли Роузу пожаловался, что его сценарные наработки не использовали, и сравнил продажу компании с продажей «детей белым работорговцам», уже на следующий день ему пришлось и лично, и публично извиняться перед «Мышиным королевством».

Именно Айгер пролоббировал «Чёрную Пантеру» и «Капитана Марвел»

По словам Айгера, вскоре после приобретения Marvel он спросил Кевина Файги, почему все герои марвеловских фильмов — белые мужики. Файги согласился, что давно пора разнообразить действующих лиц, но выразил опасение, что подобные попытки будут заблокированы руководством Marvel. Боссы Marvel действительно объяснили Айгеру, что фильмы о женщинах-супергероях никогда не возглавляют прокат, а фильмы о чернокожих супергероях не пользуются спросом на международном рынке.

Айгер в ответ позвонил лично Перлмуттеру, приказав больше не мешать Файги и немедленно запустить в производство и «Чёрную Пантеру», и «Капитана Марвел». А после контроль над Marvel Studios и вовсе уплыл из рук Айка Перлмуттера к главам Walt Disney Studios Алану Хорну и Алану Бергману.

«Диснейленд» в Шанхае — главное достижение!

Боб Айгер превратил Disney в гиганта современной индустрии развлечений и добавил к «Мышиному королевству» бренды Pixar, Marvel, Lucasfilm и XXI Century Fox. Но величайшим достижением всей своей карьеры он считает открытие «Диснейленда» в Шанхае. Причём, похоже, не из-за желания польстить китайским партнёрам и даже не из-за масштабов проекта (шанхайский «Диснейленд» в 11 раз крупнее, чем в Анахайме), а из-за усилий, потраченных на его реализацию. На постройку парка потребовались 18 лет, 6 миллиардов долларов и усилия 14 тысяч строителей. Самому Айгеру пришлось 40 раз слетать в Шанхай и встретиться с тремя генеральными секретарями, пятью мэрами и кучей партийных секретарей. Одного из них даже арестовали и отправили в ссылку за коррупцию прямо в разгар переговоров, затормозив процесс на целых два года.

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The Ride of a Lifetime не произвела эффекта разорвавшейся бомбы — не то что вышедшая пятнадцать лет назад книга Джеймса Стюарта DisneyWar. Но она всё равно любопытна тем, что даёт возможность заглянуть за кулисы крупнейшей империи современного кино.