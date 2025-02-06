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Бывший сценарист Dragon Age назвал выводы главы EA о провале The Veilguard недальновидными

Дмитрий Кинский
6 февраля 14:03
1494
1 минута на чтение
Бывший сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер прокомментировал заявление главы EA Эндрю Уилсона о провале The Veilguard.
Тот, напомним, связал удручающие показатели с тем, что ролевой игре не хватило онлайн-элементов.
Гейдер понимает, что руководители EA должны «зарабатывать деньги и увеличивать стоимость акций», а не потакать интересам игроков. Однако он считает сделанные Уилсоном выводы «недальновидными и корыстными».
Дэвид Гейдер
У вас есть франшиза, которая нравится многим людям. Очень нравится. В период своего расцвета игры в серии продавались достаточно хорошо, чтобы вы были счастливы, верно? Посмотрите, что в них работало лучше всего. Последуйте примеру Larian и удвойте это. Аудитория все еще там. И она ждет.

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Одной из причин незаинтересованности в проекте стало отсутствие онлайн-возможностей.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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