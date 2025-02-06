Бывший сценарист Dragon Age назвал выводы главы EA о провале The Veilguard недальновидными

У вас есть франшиза, которая нравится многим людям. Очень нравится. В период своего расцвета игры в серии продавались достаточно хорошо, чтобы вы были счастливы, верно? Посмотрите, что в них работало лучше всего. Последуйте примеру Larian и удвойте это. Аудитория все еще там. И она ждет.