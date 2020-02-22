Как сообщают журналисты Variety, Disney работает над фильмом по «Звездным войнам», который должен поставить бывший ассистент Джей Джей Абрамса — Джей Ди Диллард.

У него уже вышло несколько самостоятельных фильмов: научно-фантастическая драма «Ловкость» и хоррор «Милая».

Сценарием неназванного фильма во вселенной Star Wars занимается Мэтт Оуэнс, который приложил руку к таким сериалам, как «Люк Кейдж» и «Агенты Щ.И.Т.».

Проект находится на ранней стадии производства, а потому на данный момент о сюжете ленты совершенно ничего не известно. Также все еще непонятно, планирует ли Disney показывать ее в кинотеатрах, или она предназначена для сервиса Disney+.

Тем не менее, если руководство даст картине «зеленый свет», то Джей Ди Диллард станет первым темнокожим режиссером, который снимет фильм по «Звездным войнам».