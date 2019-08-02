CBS All Access запустил в разработку телеадаптацию фильма «Человек, который упал на Землю», главную роль в котором играл Дэвид Боуи. Проектом займутся Алекс Курцман и Дженни Люмет («Звёздный путь: Дискавери»), сообщает THR. Они выступят шоураннерами и исполнительным продюсерами будущего сериала. Производством займутся CBS TV Studios и Tandem Productions.

Что касается кастинга на главную роль, Курцман и Люмет не собираются точно преследовать образ, созданный Боуи.

Он был волшебным существом, единорогом. Мы не пытаемся повторить это. В этом персонаже нам было интересно то, что он не понимает нас и то, что значит быть человеком. Мы будем искать того, кто сможет превратить себя в это существо. Алекс Курцман

Оригинальная картина рассказывала про инопланетянина, который прибыл на Землю в поисках водя для своей родной планеты, страдающей от засухи.

В прошлом году фильм пытался адаптировать стриминговый сервис Hulu. По сообщениям источников, компания не смогла уложиться в сроки производства, которые были установлены правообладателями.