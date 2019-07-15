Издательство Insight анонсировало биографический комикс Bowie: Stardust, Rayguns, & Moonage Daydreams про знаменитого актёра и музыканта Дэвида Боуи. Над ним работают сценарист/художник Майкл Оллред (X-Statix, iZombie), сценарист Стив Хортон (Satellite Falling, Amala’s Blade) и колористка Лора Оллред.

Комикс будет выпускаться не в виде серии номеров, а сразу в виде книги в твёрдой обложке объёмом 160 страниц. Предваряет комикс вступление от писателя Нила Геймана. Вот как звучит издательская аннотация:

При жизни Дэвид Боуи был одной из самых притягательных звёзд современной поп-культуры, соблазняя поколения фанатов своей музыкой и контркультурной личностью. После смерти культ вокруг Боуи продолжал расти. Боуи оставил наследие не только в качестве музыканта, но и визуального исполнителя, чьё творчество бросало вызов привычным категориям за счёт психоделичной эстетики, эксцентричного образа жизни и зависания на границе сюрреалистичного.

Insight также поделилось обложкой и примерами страниц:

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Книга поступит в продажу 7 января 2020 года. Её уже можно заказать на сайтах Amazon и Barnes & Noble.

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Кот-редактор
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