CBS All Access заказал два сезона нового мультсериала во вселенной «Звёздного пути». Как сообщает Deadline, сценарий к нему напишет Майк МакМэхан, до этого работавший над «Риком и Морти».

Мультсериал будет называться «Звёздный путь: Нижние палубы» (Star Trek: Lower Decks) и расскажет историю службы поддержки, которая отвечает за один из самых ненужных кораблей Федерации. Ожидается, что хронометраж одного эпизода составит примерно 30 минут. Сколько всего серий будет в сезоне, пока не ясно.

Алекс Куртцман, который является шоуранером сериала «Звёздный путь: Дискавери», также выходящего на CBS, очень тепло поприветствовал МакМэхана на посту сценариста нового шоу.

Он невероятно весёлый и досконально знает каждый эпизод «Звёздного пути». Его секретное оружие в том, что он пишет с чистым сердцем настоящего поклонника. Алекс Куртцман

Мультсериала станет первой работой нового подразделения CBS Eye Animation Productions. Дата премьеры пока неизвестна.