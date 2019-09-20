Компания CD Projekt Red объявила, что приедет на выставку «ИгроМир 2019» и покажет на ней игровой процесс Cyberpunk 2077 — вместе с русской озвучкой игры.

На стенде издателя поклонники смогут получить памятные призы с символикой игры. Он будет расположен в павильоне 1, зале 3 выставочного центра «Крокус экспо» с 3 по 6 октября. Среди посетителей выставки компания также разыграет видеокарту GeForce RTX 2080 SUPER от компании Nvidia — для этого нужно будет поучаствовать в фотоконкурсе #CyberMir2019.

А в воскресенье, 6 октября, в 14:00 в зале №1 стартует отборочный этап официального конкурса косплея по Cyberpunk 2077.

Талантливые косплееры в образах персонажей из игры  сразятся за главный приз – 2000 долларов США, специальный приз от компании Nvidia – видеокарту GeForce RTX 2080 SUPER и путевку в финал одного из крупнейших конкурсов косплея в истории. Торжественный финал конкурса пройдет в 2020 году.

Ранее стало известно, что «ИгроМир 2019» посетит геймдизайнер Хидео Кодзима, который покажет геймплей Death Stranding.

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