Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в 2025 году

Официально точную дату релиза возвращения шоу не называли.





Судя по намекам одного из продюсеров, смену актера могут обыграть при помощи мягкого перезапуска. Хемсворта, который сменит Генри Кавилла в роли Геральта. Четвертый сезон станет дебютом для Лиама





Ожидается, что литературной основой для новых эпизодов сериала послужит роман «Крещение огнем». Шоу заочно продлили на пятый сезон, который поставит точку в сериальной вселенной.







В его основу лег рассказ «Немного жертвенности» Анджея Сапковского. Кроме этого, 11 февраля выйдет анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин».

Британский отдел Netflix опубликовал трейлер с отрывками сериалов, которые выйдут в 2025 году. Среди них оказался и четвертый сезон «Ведьмака».