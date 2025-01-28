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Четвертый сезон «Ведьмака» выйдет в 2025 году

Андрей Квасков
28 января 16:25
215
1 минута на чтение
Британский отдел Netflix опубликовал трейлер с отрывками сериалов, которые выйдут в 2025 году. Среди них оказался и четвертый сезон «Ведьмака». Официально точную дату релиза возвращения шоу не называли.

Четвертый сезон станет дебютом для Лиама Хемсворта, который сменит Генри Кавилла в роли Геральта. Судя по намекам одного из продюсеров, смену актера могут обыграть при помощи мягкого перезапуска.

Ожидается, что литературной основой для новых эпизодов сериала послужит роман «Крещение огнем». Шоу заочно продлили на пятый сезон, который поставит точку в сериальной вселенной.

Кроме этого, 11 февраля выйдет анимационный фильм «Ведьмак: Сирены глубин». В его основу лег рассказ «Немного жертвенности» Анджея Сапковского.

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Андрей Квасков
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