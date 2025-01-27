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В «Ведьмака: Сирены глубин» добавили «забавную» вырезанную сцену из сериала Netflix

Дмитрий Кинский
27 января 17:01
557
1 минута на чтение
Один из сценаристов «Ведьмака: Сирены глубин» Рэй Бенджамин рассказал, что в анимационный фильм включили «небольшую забавную сцену», которую вырезали из оригинального сериала от Netflix.
Это будет сцена с Геральтом и Йеннифэр, голос которой подарит Аня Чалотра из ТВ-адаптации.
Майк Островский
Сценарист
Геральт не может отпустить Йеннифэр, хоть и старается изо всех сил. Даже если бы он и хотел, он не может это сделать.
Напомним, действие картины развернется между пятым и шестым эпизодами первого сезона «Ведьмака». В ее основу лег рассказ «Немного жертвенности» Анджея Сапковского.
Премьера «Ведьмака: Сирены глубин» состоится 11 февраля.

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Дмитрий Кинский

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