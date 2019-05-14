«Чистота привлекает хищников»: первый тизер «Малефисенты 2»

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Disney представила первый тизер второй части «Малефисенты» с подзаголовком «Владычица тьмы». К своим ролям вернутся Анджелина Джоли и Эль Фаннинг.

Оригинал

Дубляж

Фильм продолжит рассказывать историю злодейки из сказки про Спящую красавицу. Действие картины развернётся через несколько лет после финала «Малефисенты», в котором злодейка наложила чары на принцессу Аврору.

В российский прокат фильм выйдет 17 октября.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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