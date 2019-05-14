«Чистота привлекает хищников»: первый тизер «Малефисенты 2»

Лучшие теории о «Гарри Поттере» Северус — отец Гарри, Невилл — настоящий избранный, а Дамблдор — это Рон Уизли. И это ещё не самые смелые догадки.

Фильмы ужасов, ставшие реальностью Сюжеты ужастиков порой вдохновляют реальных маньяков. А порой сама жизнь будто пытается воплотить написанный кем-то сценарий...

Книги Стивена Кинга — это одна вселенная Место, где обитает многоликое зло, мудрая черепаха и сам писатель Стивен Кинг.

Людвиг Баварский, король-ролевик и косплеер XIX века Он построил себе мир грёз под музыку Вагнера и был так непонятен людям своей эпохи, что его считали сумасшедшим. Сейчас его назвали бы ролевиком или косплеером. Он странно жил и очень загадочно умер.