Universal Pictures опубликовали второй трейлер грядущего блокбастера «Мир Юрского периода 2», в котором показывают подробности грядущей миссии Оуэна и Клэр на вулканическом острове и камео Джеффа Голдблюма. Смотрите скорее!
Дубляж:
Вторую часть эпического приключения о столкновении с динозаврами снимает испанский режиссёр Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Приют»). Сиквел расскажет об экспериментах с генетическими мутациями над динозаврами — в гонку вступает несколько корпораций, которые хотят заполучить себе разные виды и всячески их усовершенствовать. Но доктор Малкольм предупреждает, что добром это не кончится.
В российский прокат картина выйдет 7 июня.
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