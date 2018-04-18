Universal Pictures опубликовали второй трейлер грядущего блокбастера «Мир Юрского периода 2», в котором показывают подробности грядущей миссии Оуэна и Клэр на вулканическом острове и камео Джеффа Голдблюма. Смотрите скорее!

Дубляж:

Вторую часть эпического приключения о столкновении с динозаврами снимает испанский режиссёр Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Приют»). Сиквел расскажет об экспериментах с генетическими мутациями над динозаврами — в гонку вступает несколько корпораций, которые хотят заполучить себе разные виды и всячески их усовершенствовать. Но доктор Малкольм предупреждает, что добром это не кончится.

В российский прокат картина выйдет 7 июня.