Вот это самоуверенность.

Кинокомпания Universal Pictures анонсировала выход третьей части фильма «Мир Юрского периода». Премьера намечена на 11 июня 2021 года, сообщает Variety.

Сценаристами картины назначены Колин Треворроу («Мир Юрского периода») и Эмили Кармайкл («Тихоокеанский рубеж 2»). Роли исполнительных продюсеров возьмут на себя Стивен Спилберг и всё тот же Треворроу. Производством картины займутся студии Universal Pictures и Amblin Entertainment’s.

Вот как Треворроу объяснил, почему он выбрал Кармайкл для написания сценария:

Для этой франшизы очень важно привлекать новых творцов, которые помогут написать яркую и живую историю. Я в восторге от эмоционального накала и красоты, которые Байона привнёс во вторую часть франшизы. Я знаю, что Эмили добавит к сценарию завершающей третьей части ещё один эмоциональный уровень.

Напомним, «Мир Юрского периода 2» выходит в российский прокат 7 июня 2018 года. Его снял режиссёр Хуан Антонио Байона, который поставил фэнтезийную драму «Голос монстра».