В новом выпуске «что почитать» — большая новость для поклонников вселенной «Аватар», как эпохи Аанга, так и эпохи Корры. Издательство Illusion Studios открыло предзаказ на артбуки по этим мультсериалами. Раскадровка, дизайны персонажей и локаций, а также комментарии создателей. Выходят из печати в феврале 2020-го.

Avatar. The Last Airbender

Для «Легенды об Аанге» будет доступно два издания: обычное и красное (эксклюзив, всего 100 номеров, другой дизайн обложки, выборочный УФ-лак).

С самого своего дебюта в 2005-м году мультсериал телеканала Nickelodeon «Аватар: Легенда об Аанге» является одним из самых рейтинговых и обсуждаемых, и не сложно понять, почему… В книге «Avatar. The Last Airbender: Искусство анимационного мира» вас ждёт беспрецедентный взгляд на концепт, дизайн и производство из-за кулис, в хронологическом порядке работы над сериалом — от самых первых набросков до финала, и после него! Всё это сопровождается закадровыми комментариями создателей серии, Брайана Кониецко и Майкла Данте ДиМартино!

В книге 184 страницы, твёрдый переплёт и мелованная плотная бумага.

Avatar. The Legend of Korra. Искусство анимационного мира

Для «Легенды о Корре» тоже доступно два издания: обычное и винтажное (эксклюзив, всего 100 номеров, дизайн обложки со злодеем Амоном, выборочный УФ-лак).

С возвращением в мир «Аватара», и добро пожаловать за сцену анимационного сериала «Аватар: Легенда о Корре», созданного легендарными Майклом Данте ДиМартино и Брайаном Кониецко. Взрывное продолжение умопомрачительного «Аватара: Легенда об Аанге»! Внутри потрясающего артбука вы найдёте сотни нигде ранее не публиковавшихся иллюстраций, созданных в процессе работы над первым сезоном мультсериала, а заметки Майка, Брайана и испольнительного продюсера Хоакима Дос Сантоса позволят прикоснуться к творческому процессу, подарившему нам уникальный мистический мир и новое поколение героев!

144 страницы, твёрдая обложка.