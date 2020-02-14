Что почитать: «Институт» Стивена Кинга, третья «Луна» Макдональда и сборник фантастики Блиша

Продолжаем рубрику «что почитать» — на этот раз с долгожданной переводной фантастикой. Во-первых, на русском языке выходит долгожданный мистический «Институт» Стивена Кинга. А во-вторых, скоро свет увидит сборник классика золотой эры НФ Джеймса Блиша «Поверхностное натяжение». А в-третьих, уже в ближайшее время мы узнаем, чем закончилась война на Луне в третьем и заключительном томе цикла Макдональда.

Джеймс Блиш

«Поверхностное натяжение»

Издаёт АСТ в серии «Мастера фэнтези». Это сборник классика «золотого века» американской фантастики, куда входят роман «Дело совести» (получил «Хьюго») и несколько повестей и рассказов.

Наряду с «Песнью по Лейбовицу» У. Миллера это одно из самых глубоких художественных исследований проблем религии средствами НФ. Герой романа — иезуит, включенный в состав экспедиции на планету, населенную мирными разумными рептилиями. Выполнение им своей пасторской задачи — нести Слово Божье в иные миры — наталкивается на мучительные метафизические и теологические вопросы, не стоявшие перед сочинителями «основополагающих» книг. Как можно спасти грешную душу тех, кто не мог знать первородного греха «по определению» (яйцекладущие)? И не наводит ли внешний вид этих созданий на страшную мысль, что не дети они Божьи, а, напротив, исчадия дьявола? Отчаянный акт «космического экзорцизма» (по сути уничтожения того, что не способен постичь), совершенный священником, становится трагическим символом бессилия разума, опутанного догмами.

Содержание:

Джеймс Блиш. Дело совести (роман)

Джеймс Блиш. Программа засева (повесть)

Джеймс Блиш. Нечто из верхнего мира (рассказ)

Джеймс Блиш. Поверхностное натяжение (повесть)

Джеймс Блиш. Водораздел (рассказ)

Джеймс Блиш. Век длинною в лето (повесть)

Джеймс Блиш. «Би-и-ип!» (рассказ)

Джеймс Блиш. Произведение искусства (рассказ)

Джеймс Блиш. На Марсе не шутят (рассказ)

Джеймс Блиш. День статистика (рассказ)

Объём — 608 страниц. Книга выходит в марте.

Йен Макдональд

«Восставшая луна»

Ещё один анонс, уже от «Астрели» — третий и заключительный том цикла «Луна» Йена Макдональда. Также в переводе Наталии Осояну.

Финал грандиозной научно-фантастической саги, права на экранизацию которой уже куплены каналом CBS Пять Драконов — пять семейных кланов, контролирующих главные промышленные компании Луны — ведут между собой настоящую войну. Соперники не гнушаются ничем, чтобы проложить себе путь на самый верх пищевой цепочки – ни браками по расчету, ни корпоративным шпионажем, ни похищениями людей, ни массовыми убийствами. Теперь эта битва подошла к концу, и тот, кто, казалось, потерял все, кто поднялся из руин корпоративного разгрома, захватил контроль над Луной благодаря изощренным манипуляциям и невероятной силе воли. Но война никогда не заканчивается, и теперь против победителя выступает его родная сестра. Вот только мир вокруг не стоит на месте, Луна и Земля никогда не будут прежними, неумолимые силы истории придадут бесконечной борьбе за власть совершенно иной масштаб, а человечество уже готово двигаться дальше – за пределы Солнечной системы.

Ждём ориентировочно в марте.

Читайте также Йен Макдональд «Новая Луна». Научно-фантастическая «Игра престолов» До недавнего времени главной книгой о непростой жизни лунной колонии оставался роман Роберта Хайнлайна «Луна — суровая хозяйка». Но теперь, с выходом «Новой Луны» у Йена Макдональда есть все шансы потеснить классика на этом пьедестале.

Стивен Кинг

«Институт»

Третий анонс от АСТ — одна из новинок Короля Ужаса, в которой писатель выступает в знакомом жанре. Всё на месте: похищение детей со сверхъестественными способностями, правительственная организация с тайными экспериментами и гнетущая атмосфера безысходности. Книгу перевели Екатерина Доброхотова-Майкова и Екатерина Романова.

Еще недавно у двенадцатилетнего Люка Эллиса была вполне привычная жизнь: школа, обеды с родителями в любимой пиццерии, вечера в компании лучшего друга… Пока одним июньским утром он не просыпается в собственной комнате, вот только в ней нет окон и находится она в тщательно укрытом от всего мира месте под названием «Институт». Здесь над похищенными из разных городов детьми, обладающими даром телепатии или телекинеза, проводят жестокие эксперименты с целью максимально развить их паранормальные способности. Бежать невозможно. Будущее предопределено, и это будущее — загадочная Дальняя половина Института, откуда не возвращался еще никто… Однако Люк не намерен сдаваться. Он уверен: в любой системе есть слабое место и он дождется часа, когда сможет вновь оказаться на свободе…

Объём — 608 страниц, ждём в марте.