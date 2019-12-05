В очередной рубрике «что почитать» — две новинки от русскоязычных авторов. Продолжение «Невесты ветра» — впервые в печатном виде — от Натальи Осояну и начало нового цикла Генри Лайона Олди в антураже средневековой Японии (а именно — Эпоха Воюющих Провинций).

Генри Лайон Олди

«Повести о карме»

В Японии царит Эпоха Воюющих Провинций. Все сражаются со всеми, горят крепости и монастыри, вороны пируют на полях боев. Монах-воин Кэннё, настоятель обители Хонган-дзи, не может больше видеть этот ужас. Он просит будду Амиду сделать что-нибудь, что прекратило бы кровопролитие, и милосердный будда является монаху. Дар будды изменит всю дальнейшую историю окрестных земель, превратив Страну Восходящего Солнца в Чистую Землю. Вскоре правительство Чистой Земли учредит службу Карпа-и-Дракона, в обязанности которой войдут разбирательства по особым делам, связанным с даром будды. А через сто лет после молитвы Кэннё у юного самурая из Акаямы умрёт бабушка. Смерть её положит начало удивительным событиям, достойным лечь в служебный архив.

Роман издаёт «Азбука», выход намечен на январь 2020-го. В планах — две книги цикла.

Наталия Осояну

«Звёздный огонь»

«Астрель-Спб» выпускает уже вторую часть цикла морского приключенческого фэнтези «Дети Великого шторма» переводчицы и писательницы Наталии Осояну. Ранее второй том был опубликовал только в сети.

Раздобыв первую часть артефакта, который позволит отыскать древний корабль Основателей, команда живого фрегата «Невеста ветра» продолжает путь навстречу новым приключениям и опасностям. Над миром-архипелагом сгущаются тучи: загадочные черные корабли все чаще атакуют Окраину, вблизи от населенных островов появляются безымянные твари, способные одолеть любого противника. Герои ещё не знают, что очень скоро судьба подвергнет их жестоким испытаниям, проверяя решимость и стойкость: на что они пойдут, чтобы отыскать бесценное сокровище? Рискнут ли дружбой, любовью, разумом, своими и чужими жизнями? И хватит ли им отваги, чтобы встретиться лицом к лицу с собственным прошлым?

Тираж нового тома стал чуть больше — 2000 экземпляров против 1500 у «Невесты ветра».