В очередном выпуске рубрики «что почитать» — два мрачных представителя разных жанров. «Эксмо» готовит к выпуску фантастический роман Александры «Альфины» Голубевой «Катастеризм» с оригинальным взглядом на ближайшее будущее, а «Астрель-Спб» переиздаст в новом — теперь уже полном — переводе фэнтезийный роман Ричарда Моргана.

Александра «Альфина» Голубева

«Катастеризм»

«Катастеризм» — фантастическая повесть Александры Голубевой, известной в сообществе под псевдонимом «Альфина». Ранее она работала над комиксами «Полный Пока» и «Маревый Мир», а до этого выступила соавтором с Корнелом авантюрного романа «„Пёсий двор“, собачий холод». Альфина — бывший нарративный дизайнер Ice-Pick Lodge и переводчица нон-фикшен книг «Кодзима — гений» и «Кровь, пот и пиксели».

Не бывает технологий, способных вернуть молодость. Не бывает чудо-лекарств, способных вылечить любую болезнь. Или бывают? Зря мы, что ли, строили будущее? В этом мире наконец-то можно позвонить на ключи, записи с видеокамер помогают распознавать потенциальных преступников, а бахилы не надевают, а напыляют. Мы нашли ответы почти на все вопросы — кроме парочки. Как понять, что перед тобой: прорывная технология или шарлатанство? И что именно делать, когда эту «прорывную технологию» за бешеные деньги продаст твоим стареющим родителям безымянный коммивояжёр? Это же не может быть правдой — чудо-лекарств ведь не существует. Верно?

Выход повести запланирован в декабре. Ознакомительный фрагмент можно прочесть здесь.

Читайте также Что такое Маревый мир? Объясняет художница Альфина Автор комикса «Полный пока» рассказывает о своём новом мистическом проекте. Представьте, что вы живёте на клочке земли, за пределами которого начинается что-то странное…

Ричард Морган

«Стальные останки»

«Стальные останки» — тёмное фэнтези (хотя и не совсем!) Ричарда Моргана, известного у нас по фантастическим романам «Видоизменённый углерод», «Чёрный человек» и «Сломленные ангелы». В 2010-м году «Эксмо» уже издавало роман под названием «Сталь остаётся» в неполном переводе, теперь за перевод всей трилогии «Страна, достойная своих героев» отвечает переводчица Наталия Осояну. Как сообщает издательство, второй том уже переведён и находится на редактуре, а третий том в работе.

Рингил Эскиат, когда-то военный герой и прославленный ветеран, а теперь изгой и нищий, по просьбе семьи отправляется искать кузину, которую продали в рабство. Но преследуя ее похитителей, он натолкнется на тайну, которая окажется куда страшнее всего, что Рингил ожидал. Арчет – последняя из своей расы – думала, что после войны так и будет заниматься инженерным ремеслом, пока самый могущественный человек в Империи не послал ее расследовать нападение на приграничный порт. Вроде бы обычное дело, вот только местные утверждают, что нападают на них не бандиты, а демоны. Эгар Драконья Погибель, кочевник, когда-то служивший Империи, теперь впутался в городские неурядицы, мелкую свару между здравым смыслом и религиозным рвением. Но вскоре о распрях шаманов придется забыть, ведь его племени начинает угрожать нечто чуждое и очень опасное. Рингилу и двум его товарищам снова придется защищать Империю, которая должна им все, но не дала ничего. Защищать от древней силы, способной утопить весь мир в крови. Вот только с такими героями лекарство вполне может оказаться хуже любой болезни.

Книга поступит в продажу в декабре, продолжения стоит ждать уже в 2020 году.