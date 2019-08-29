Сегодня в рубрике «Что почитать» сразу две ожидаемых истории в жанре фэнтези. Одна — повесть Джона Толкина «Берен и Лютиен», посмертно опубликованная его сыном. А другая — возвращение в мир «Земного круга» Аберкромби!

Джо Аберкромби

«Немного ненависти»

Оригинальная A Little Hatred выходит в сентябре, а русскоязычное издание увидит свет в октябре, спустя несколько недель. «Немного ненависти» открывает новую трилогию, которую Аберкромби назвал «Эпохой безумия». Её действие разворачивается спустя примерно 30 лет после событий «Первого закона». В центре окажутся новые герои, но появятся и знакомые лица. В нашем списке самых ожидаемых романов года этот занял первое место.

Вот как звучит аннотация:

В Адуе наступают новые времена. Савин дан Глокта — финансист, инвестор и дочь самого пугающего человека в Союзе — всеми средствами стремится к вершине прогнившего высшего общества. Трущобы кипят от ярости, которую не могут удержать даже все деньги мира. Лео дан Брок всеми силами пытается завоевать славу на залитых кровью границах Инглии. Он хочет победить мародерствующие армии Стура Сумрака и рассчитывает на помощь короны. Эра машин наступает, но эпоха магии отказывается умирать. Дочь Ищейки, юная Рикке пытается овладеть даром Долгого Взгляда. Но как изменить открывшееся будущее, когда Первый из магов продолжает играть людьми и государствами, словно марионетками…

Читайте также Земной круг — вселенная Джо Аберкромби Здесь инквизиция ловит неплательщиков налогов, споры вождей решаются поединками, а орудием в войне магов выступают целые народы. Джо Аберкромби «Острые края» Сборник новых историй о Земном круге — пусть не столь значимых и масштабных, как в романах, но не менее оригинальных и увлекательных.

Дж. Р. Р. Толкин

«Берен и Лютиэн»

«АСТ» готовит к выпуску классическую повесть Дж. Р. Р. Толкина о Берене и Лютиэн, которую в 2017-м опубликовал Кристофер Толкин, сын Профессора. Книга впервые публикуется на русском в переводе Светланы Лихачевой. В издание войдёт сама повесть вкупе с комментариями Кристофера и иллюстрациями Алана Ли, художника, оформлявшего оригинальные книги.

Перед вами — история о настоящей любви и верности, мужестве и отваге. Берен, простой смертный, отважился просить себе в жены у эльфийского короля Тингола его дочь, красавицу Лутиэн. Поистине невыполнимое задание поставил перед смельчаком владыка Дориата: принести ему Сильмариль, драгоценнейшее творение Феанора, тот самый Камень, что вделал в свою корону Черный Властелин Моргот…

Вот ещё примеры иллюстраций: