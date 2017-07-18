Джо Аберкромби «Острые края»

Мир Земного круга беспощаден и жесток к своим обитателям. В этом на собственном горьком опыте убедился полковник Глокта, чьей наградой за героический подвиг стала жизнь, полная страданий. Подтвердить это мог бы и король северян Бетод, который был близок к тому, чтобы принести в свои владения мир, но получил удар в спину от ближайшего соратника. Немало об этом знает и юная воровка Шеведайя, обладающая редким талантом влипать в неприятности, заводить опасных врагов и друзей, от которых одни проблемы…

Joe Abercrombie

Sharp Ends

Сборник

Жанр: тёмное фэнтези

Выход оригинала: 2016

Издательство: «Эксмо», 2017

416 стр., 5000 экз.

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Когда Джо Аберкромби выпустил в свет первый рассказ, на его счету было уже четыре романа из цикла «Земной круг». Но стоило Джо попробовать себя в малой форме, как он начал регулярно радовать своих читателей новыми рассказами — благо писателя стали приглашать к участию в престижных антологиях. К 2016 году в активе Аберкромби накопилось достаточно небольших текстов, и он, добавив ещё несколько специально написанных, выпустил авторский сборник «Острые края».

Истории, вошедшие в сборник, достаточно чётко делятся на три категории. Первую и самую большую составляют рассказы о похождениях воровки Шеведайи и её компаньонки, воительницы Джавры. Этот колоритный дуэт явно навеян классическим тандемом Серого Мышелова и Фафхрда, чего сам Аберкромби и не скрывает. Джо нередко использует в своих сюжетах узнаваемые фэнтезийные образы, но обычно серьёзно их переосмысливает, а нередко попросту выворачивает наизнанку. Однако в рассказах о Шев и Джавре он не стал прибегать к этому подходу, сочинив чистокровное плутовское фэнтези в духе работ Фрица Лейбера — лихое и насыщенное приключениями.

Цикл о Шев и Джавре вполне самодостаточен и не требует знакомства с предшествующими романами. Хотя те, кто их читал, конечно, найдут к ним немало отсылок. Например, в рассказе «Двое — в самый раз» Джавру ждёт весьма нетривиальное столкновение с одним из персонажей романа «Герои». А из «Третьего лишнего» мы сможем узнать, как складывается карьера Монцы в качестве герцогини Талина.

Второй большой пласт рассказов составляют истории, непосредственно примыкающие к событиям романов о Земном круге. Так, «Ад» показывает падение Дагоски, которое мы уже видели в романе «Прежде чем их повесят» глазами Темпла. Рассказ «Кому-то сильно не везёт» повествует о трёх простых людях, которых по случайности затронула месть, затеянная Монцей в романе «Лучше подавать холодным». А юмористическая новелла «Освобождение!» весьма вольно пересказывает историю о захвате города Эверстока, приведённую в «Красной стране». Здесь рассказчиком выступает свидетель событий, который в угоду литературному повествованию беспардонно перевирает факты. В общём, всё это — любопытные, но, откровенно говоря, необязательные дополнения к романам цикла.

Наконец, ещё пара рассказов служат приквелами к трилогии «Первый закон». Открывающий сборник «Обаятельный мерзавец» даёт нам взглянуть на Занда дан Глокту до того, как тот стал калекой и инквизитором. Из трилогии мы уже знаем, что полковник Глокта был настолько блестящим офицером, насколько же и мерзким человеком, а теперь можем убедиться в этом воочию. Жаль только, что Джо решил не показывать сам бой, который так дорого обошёлся Глокте. Завершает сборник рассказ «Сотворить чудовище», переносящий нас на Север, в те времена, когда король Бетод собирал земли под своей рукой, а Логен Девять Смертей был его помощником, а не смертельным врагом. И оба они предстают перед нами в несколько непривычном свете. Мы увидим Бетода не просто завоевателем, стремящимся к власти, а разумным правителем, который хочет привнести в свои владения мир и порядок. И поймём, почему имя Логена вселяло в северян, народ отнюдь не робкого десятка, неподдельный ужас.

Итог: с момента выхода «Красной страны», последнего на сегодняшний день романа о Земном круге, минуло уже пять лет. Сборник «Острые края» даёт нам отличную возможность познакомиться с новыми историями об этом мире — пусть не столь значимыми и масштабными, как в романах, но не менее оригинальными и увлекательными.

На полпути к новой трилогии После завершения цикла «Море Осколков» Аберкромби возвращается в Земной круг с новой трилогией. Её действие должно развернуться спустя примерно четверть века после окончания «Последнего довода королей», когда мир окажется на пороге индустриальной революции. Джо планирует вчерне закончить всю трилогию, прежде чем сдать в издательство первый роман, поэтому он выйдет в свет не раньше 2018 года. Каждая книга, по задумке автора, будет состоять из трёх частей. На момент выхода в России «Острых краёв» у писателя были готовы четыре из девяти.

У Глокты было всё, а если чего и не имелось, он легко мог этого добиться, и никто не смог бы преградить ему путь. Женщины обожали его, а мужчины завидовали ему. Женщины завидовали ему, и мужчины из-за этого боготворили его. Можно было ожидать, что человек, столь щедро одарённый судьбою, должен быть очень приятен в общении. Но Глокта был настоящим мерзавцем. Красивым, зловредным, искусным и отвратительным негодяем, одновременно и лучшим, и худшим мужчиной во всём Союзе.

Рассказ «Обаятельный мерзавец»

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