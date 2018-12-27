Разговоры о кризисе на книжном рынке идут уже не первый год, однако на «фантастических» планах российских издателей он, похоже, не отражается. В 2019-м нас продолжат радовать новинками — как обычно, по большей части переводными. В этом списке мы собрали самые ожидаемые книги, которые должны в течение года выйти в русском переводе. И так уж вышло, что почти все позиции заняло фэнтези.

10 Марлон Джеймс

«Чёрный леопард, рыжий волк»

Уроженец Ямайки Марлон Джеймс в 2015 году получил Букеровскую премию за роман о покушении на культового певца регги Боба Марли. И чтобы лауреат Букера вдруг переключился на фэнтези? Это сенсация! Немудрено, что к фантастическому дебюту Джеймса нынешней зимой приковано всеобщее внимание. Роман — первая часть трилогии «Тёмная звезда», навеянной африканскими мифами. В центре сюжета — группа наёмников, которым поручено отыскать пропавшего мальчика. Поиски приведут их в древние города, обернутся столкновениями с монстрами и заставят задаться вопросом, кто же этот мальчик и почему столько людей препятствует его возвращению. Роман выпустит на русском издательство fanzon уже во второй половине года.

9 Питер Ньюман

цикл «Бродяга»

Начальный том трилогии под тем же названием принёс автору премию Дэвида Геммела за лучший дебют в жанре героического фэнтези. Герой романа — молчаливый бродяга с проклятым мечом, который неспроста называют Злоба, — странствует из тёмного царства инфернальных тварей в земли победившего света. И ещё неизвестно, где героя поджидает более серьёзная опасность… В дальнейшем Злоба находит себе нового хозяина, точнее, хозяйку, — так что проклятому клинку предстоит унести ещё немало жизней. Цикл наверняка привлечёт почитателей кровавых схваток и масштабных битв.

8 Яцек Комуда

«Ересиарх: История Франсуа Вийона, поэта и убийцы»

Издательство АСТ познакомит нас с ещё одним ярким польским фантастом. Историк по образованию Яцек Комуда нашёл применение своим знаниям, сочиняя фэнтези на историческую тему — с элементами триллера, детектива, а иногда и хоррора. Именно таков мини-цикл из пяти повестей и двух рассказов о приключениях Франсуа Вийона — одного из величайших средневековых поэтов, который при жизни пользовался славой гуляки и авантюриста. Считается, что он закончил жизнь на виселице, куда попал за разбой с убийством. Мрачные повести Комуды полны колоритных подробностей о жизни средневековой Франции.

7 Н. К. Джемисин

цикл «Разрушенная Земля»

Джемисин известна у нас как автор неторопливого, психологически проработанного фэнтези с массой интриг. Её новый цикл, который открывает роман «Пятое время года» — качественно выписанная научно-фантастическая эпопея, все части которой получили «Хьюго», а финальный роман завоевал также «Локус» и «Небьюлу». Действие разворачивается в мире, где каждые несколько сотен лет происходит глобальный климатический катаклизм. В центре сюжета три героини, которые оказываются в центре катастрофических событий.

6 Кэтрин Валенте

«Космическая опера»

Этот роман 2018 года — типичное для Валенте оригинальное переосмысление фантастического жанра. На сей раз — космической оперы… или космического мюзикла? Бушевавшая в галактике масштабная война завершилась неожиданным образом. Участники конфликта создали новую традицию — космические цивилизации принимают участие в Метагалактическом Гран-при: битве гладиаторов, конкурсе красоты и грандиозном концерте одновременно. И вот наконец к шоу присоединяется и человечество — место дипломатов и военных предстоит занять музыкантам из группы «Децибел Джонс и Абсолютные Нули». Будущее Земли в их руках!

5 Майкл Суэнвик

«Мать железного дракона»

Мастер оригинальной фантастики Майкл Суэнвик в третий раз возвращается в мир технофэнтези, где владеющие магией эльфы соседствуют с железными драконами. Сюжетно книги серии никак не связаны. Героиню романа Кейтлин, молодого пилота разумного механического дракона, ложно обвиняют в убийстве. Кейтлин вынуждена скрываться в полном экзотических существ мегаполисе, надеясь отыскать там свидетеля, чьи показания смогут вернуть ей доброе имя. Однако девушка не подозревает, что события, в которые она втянута, изменят мир навсегда… На английском книга выйдет летом, в России издательство «Азбука» планирует выпустить роман ближе к концу года.

4 Ричард Морган, цикл

«Страна, достойная своих героев»

Издательство «Астрель-СПб» перезапустит трилогию Ричарда Моргана, первый роман которой, «Сталь остаётся», уже выходил в «Эксмо». На сей раз выйдет вся трилогия, причём начальный роман — в новом переводе. Цикл от автора «Видоизменённого углерода» и «Чёрного человека» — это нуарный гримдарк, то есть тёмное-претёмное фэнтези, герой которого, опальный аристократ Рингил, и сам не подарок, а уж его противники вообще злодеи, каких мало. Антураж жуткий, события кошмарные, цели персонажей отвратительные, методы — ужасные… В общем, понравится многим!

3 Роберт Джексон Беннетт

«Город клинков»

Второй том фэнтезийной трилогии «Божественные города», первая часть которой, «Город лестниц», стала лучшей фантастической книгой 2017 года по версии МирФ. Действие перенесётся в другой город, Вуртьястан, который некогда служил обителью богине смерти, а ныне практически разрушен. В центре событий — генерал Турин Мулагеш, которая расследует таинственное исчезновение разведчицы с важными сведениями. И эта разведчица — Шара, героиня первого романа. «Город клинков» как минимум не хуже «Города лестниц» — а многие критики утверждают, что даже лучше.

2 Тэд Уильямс

«Корона из ведьминого древа»

Объёмное продолжение (на русском книгу выпустят в двух томах) знаменитой фэнтезийной эпопеи «Орден манускрипта». Действие разворачивается «тридцать лет спустя». После поражения воинства норнов земли Остен Арда мирно живут под властью Саймона Снежной Пряди и Мириамели, дочери короля Элиаса. Но править им становится всё тяжелее — особенно с учётом того, что единственный наследник, принц Морган, вырос никчёмным человеком. Тем временем на замёрзшем Севере просыпается от многолетнего сна королева норнов, которая грезит об уничтожении людей. Её колдуны возвращают из небытия павшего демона, а её воины рыщут по миру в поисках величайшего артефакта, Короны из ведьминого древа. Грядёт новый виток противостояния людей и норнов…

Переносы с 2018-го Эти книги должны были выйти ещё в прошедшем году, но появятся только в 2019-м. Антиутопии Нила Шустермана «Жнец» и Кори Доктороу «Родина».

Фэнтезийный цикл Жана-Филиппа Жаворски «Короли мира».

Экзотическая НФ Цезария Збежховского «Всесожжение».

Цикл плутовского фэнтези Джонатана Л. Говарда «Иоганн Кабал — некромант».

Фантастическая притча Йена Макдональда «Дорога отчаяния».

Интеллектуальные фантазии Алана Мура «Иерусалим» и Чайны Мьевиля «Последние дни нового Парижа».

Головоломный триллер Кэтрин Валенте «Сияние».

Оригинальная НФ Яцека Дукая «Идеальное несовершенство».

Героическое фэнтези Джеймса Айлингтона «Тень ушедшего».

Хоррор Дэвида Вонга «В этой книге полно пауков», продолжающий «В финале Джон умрёт».

Гибрид альтернативной истории и фэнтези Павла Майки «Покой миров».

Историческое фэнтези Скотта Одена «Воронья стая».

НФ-эпопея Адриана Чайковски «Дети времени».

1 Джо Аберкромби

«Немного ненависти»

В сентябре на английском выйдет роман Джо Аберкромби, открывающий новую фэнтезийную трилогию из мира Земного круга. Действие разворачивается спустя тридцать лет после событий «Первого Закона». В центре сюжета — дети прежних героев: крутой боец Лео дан Брок, легкомысленный принц Орсо, честолюбивая леди Савина дан Глокта. Их приключения разворачиваются на фоне стремительно меняющегося мира — ведь в Союз пришла индустриализация. Эра машин наступает, но эпоха магии не желает уходить… «Эксмо» обещает выпустить книгу на русском языке в конце года.

А также Антиутопия Ника Харкуэя «Гномон» о мире, где даже мысли людей находятся под контролем правительства.

Хоррор Йона-Айвиде Линдквиста «Химмельстранд» — история в духе Стивена Кинга о людях, ставших участниками кошмарных событий в обычном семейном кемпинге.

Триллер Тэйда Томпсона «Роузуотер» в традициях Филипа Дика — о телепате, вынужденном работать на секретное агентство.

НФ-эпопея Ромена Люказо «Лациум» об альтернативном мире, где Римская империя добралась до звёзд.

Роман Джона Гвинна «Злоба» — первый том тетралогии героического фэнтези «Верные и падшие».

Авантюрное фэнтези Питера Маклина «Падре костей» — о криминальном боссе, который невольно впутался в большую политику при королевском дворе.

«Шаровая молния» — самый свежий НФ-триллер китайца Лю Цысиня.

Роман «Седьмая казнь» Стивена Дональдсона — первый том фэнтезийной эпопеи о магическом противостоянии «Война богов».

Два НФ-триллера Ричарда Моргана — роман «Рыночные силы» показывает мир недалёкого будущего, где действует совершенно беспринципный бизнесмен, а роман «Разреженный воздух» продолжает события «Чёрного человека».

Викторианский «роман воспитания» Джо Уолтон «Клык и коготь», лауреат Всемирной премии фэнтези. Его герои — не люди, а драконы.

Цикл романов по мотивам телесериала «Светлячок». Запланировано три тома — от Нэнси Холдер, Джеймса Лавгроува, Тима Леббона.

Отечественным книгам и зарубежным новинкам мы посвятили отдельный топ.

А какие книги 2019 года ждёте вы?