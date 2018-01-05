Уже несколько лет отечественные издатели исправно балуют нас качественной переводной фантастикой. И именно переводные книги оказываются на вершине всевозможных топов. Наши же фантасты (по разным причинам) существенно сдают позиции. Всё это — привычная картина, и в наших ежегодных итогах тоже нет особых изменений. Разве что мы вернули номинацию «Лучшая антология» — а в остальном «Мир фантастики» верен формату, который существует уже не один год.

Научная фантастика года

Йен Макдональд «Новая Луна»

Претенденты: Нил Стивенсон «Семиевие», Лю Цысинь «Задача трёх тел», Ник Харкуэй «Мир, который сгинул», Питер Гамильтон «Дремлющая Бездна»

В НФ-номинацию вошло несколько ярких книг, каждая из которых достойна победы: масштабная «история будущего» Нила Стивенсона, оригинальный триллер Лю Цысиня, ироничная постапокалиптика Ника Харкуэя, космическая эпопея Питера Гамильтона.

Но даже в таком мощном списке был абсолютный лидер, намного обогнавший конкурентов, — роман Йена Макдональда «Новая Луна». Автор окрестил свою книгу «научно-фантастической «Игрой престолов». И это довольно точное сравнение: перед нами история о противостоянии неординарных личностей из влиятельных семейств, которые контролируют колонизированную землянами Луну. Коварные интриги, многоходовые комбинации, борьба за лидерство внутри семей… И, естественно, смерть — хотя к своим героям Макдональд относится бережнее, нежели Мартин. Впрочем, продолжение следует — так что, возможно, все еще впереди.

Наш обзор Йен Макдональд «Новая Луна». Научно-фантастическая «Игра престолов» До недавнего времени главной книгой о непростой жизни лунной колонии оставался роман Роберта Хайнлайна «Луна — суровая хозяйка». Но теперь, с выходом «Новой Луны» у Йена Макдональда есть все шансы потеснить классика на этом пьедестале.

Мистика и хоррор года

Бром «Потерянные боги»

Претенденты: Генри Лайон Олди «Свет мой, зеркальце», Джонатан Страуд «Крадущаяся тень», Джо Хилл «Пожарный», Дэвид Митчелл «Голодный дом»

По давней традиции здесь сходятся разноплановые книги: чистый ужас, мистика, тёмное фэнтези. На сей раз в число номинантов попали сказочно-мистический магреализм Генри Лайона Олди, мистико-фэнтезийный детектив Джонатана Страуда, постапокалиптический хоррор Джо Хилла и модернизированная история о «доме с приведениями» Дэвида Митчелла.

Победителем же стал роман художника Джеральда Брома. Рисунки — неотъемлемая часть его произведений, и по справедливости их стоит называть иллюстрированными романами. «Потерянные боги» — мрачная и атмосферная история непутёвого парня, который попадает в Чистилище и знакомится с его колоритными обитателями. Роман во многом перекликается с историей других «американских богов», некогда прославившей Нила Геймана.

Наш обзор Бром «Потерянные боги» Мрачная, стильная и причудливая история о богах, чудовищах и людях, созданная знаменитым готическим художником.

Авторский сборник года

Джо Аберкромби «Острые края»

Претенденты: Кристофер Прист «Архипелаг Грёз», Мария Галина «Не оглядываясь», А.С. Байетт «Чудеса и фантазии», Лора Белоиван «Южнорусское Овчарово»

В этой номинации преобладает «странная» проза. Это и сборник Кристофера Приста, балансирующий на грани магреализма и самой что ни на есть реалистичной литературы. И собрание Антонии Байетт, чьи рассказы тяготеют к ревизионистским сказкам. И созвучные им «сказочные» истории Лоры Белоиван. И разноплановые рассказы Марии Галиной, которые вообще сложно как-то классифицировать.

Но победителем стал более традиционный сборник — фэнтезийные «Острые края» Джо Аберкромби. Сюда вошла чёртова дюжина рассказов и повестей, связанных с циклом про Земной круг. Одни из них служат дополнениями или приквелами к романам серии. Другие — самостоятельные истории, где время от времени появляются уже известные нам обитатели Земного круга. И, как всегда у Аберкромби, все фэнтезийные клише в этих произведениях выворачиваются наизнанку.

Наш обзор Джо Аберкромби «Острые края» Сборник новых историй о Земном круге — пусть не столь значимых и масштабных, как в романах, но не менее оригинальных и увлекательных.

Антология года

«Бестиарий. Книга странных существ»

Претенденты: «Голоса чертовски тонки», «Новая книга ужасов», «Хаос на пороге», «Край бесконечности»

В 2017-м появилось немало достойных антологий, и мы решили возобновить эту номинацию. В числе претендентов — хоррор, НФ о преддверии глобальной катастрофы, космическая фантастика. А самые высокие баллы получили два сборника в форме литературной игры.

Более «игровой» получилась антология Дэвида Томаса Мура, чьё действие происходит в условном шекспировском мире. Опередил же её сборник Александры Давыдовой, составленный в формате бестиария — описания фантастических зверей. «Бестиарий» — это не просто остроумная стилизация под псевдонаучный труд, а полноценная антология из нескольких десятков рассказов и миниатюр, к тому же с множеством хороших иллюстраций.

Наш обзор Бестиарий. Книга странных существ Очень разнообразный сборник миниатюр, отлично изданный и оформленный.

Детско-юношеская фантастика года

Терри Пратчетт «Пастушья корона»

Претенденты: Джаспер Ффорде «Последняя охотница на драконов», Фрэнсис Хардинг «Колодец желаний», Диана Уинн Джонс «Огонь и заклятие, или Восемь дней с Люком», Мехтильда Глейзер «Книжные странники»

В число номинантов вошли как произведения авторов, сознательно пишущих для юных — сказочный триллер Фрэнсис Хардинг, нравоучительная авантюра Дианы Уинн Джонс, — так и истории, балансирующие на грани «взрослой» фантастики: ироничная фантазия Джаспера Ффорде, постмодернистский детектив Мехтильды Глейзер.

А лауреатом стала знаковая, даже, пожалуй, этапная книга — роман Терри Пратчетта «Пастушья корона». Ведь это не просто очередная увлекательно-назидательная история от мэтра мирового фэнтези. Книга завершает пенталогию о приключениях юной ведьмы Тиффани Болен — и служит финалом всей серии о Плоском мире. И по роману чувствуется, что Пратчетт сочинял его как своеобразный «прощальный поклон»: даже при некоторых шероховатостях получился достойный эпилог великого цикла.

Отечественная фантастика года

Генри Лайон Олди «Свет мой, зеркальце»

Претенденты: Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Начало», Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет», Макс Фрай «Сундук мертвеца», антология «Бестиарий. Книга странных существ»

В число номинантов вполне ожидаемо попал финальный том «Отблесков Этерны». Также среди претендентов — очередной ироничный детектив Макса Фрая, изобретательная антология про фантастических монстров и красочный артбук.

А победила — уже в который раз — книга двуединого фантаста Генри Лайона Олди, который впервые попробовал себя в сочинении мистики с элементами хоррора — как водится, далёкой от жанровых шаблонов. В романе «Свет мой, зеркальце» Олди выстраивает альтернативную вселенную Зазеркалья, совершенно не похожую на мир Льюиса Кэрролла. Получился увлекательный мистический триллер с философским подтекстом и множеством узнаваемых неприглядных реалий.

Самая долгожданная книга года

Вера Камша «Синий взгляд смерти. Рассвет»

Претенденты: Уильям Голдман «Принцесса-невеста» (1973), Кристофер Прист «Архипелаг Грёз» (1999), Лю Цысинь «Задача трёх тел» (2007), Ким Стэнли Робинсон «Зелёный Марс+Голубой Марс» (1994–1996)

В этой специфической категории мы отмечаем книги, которые по разным причинам слишком долго шли к читателям. Обычно — из-за отложенных в долгий ящик переводов. На сей раз в число претендентов попали мировая фэнтези-классика Уильяма Голдмана, сборник оригинальной фантастики Кристофера Приста, нашумевший триллер китайца Лю Цысиня и завершение знаменитого цикла планетарной НФ Кима Стэнли Робинсона.

Но нашим «чемпионом» стал роман отечественного автора. Да-да, та самая книга, которая заняла первое место в нашем прошлогоднем списке ожиданий — «Синий взгляд смерти. Рассвет» Веры Камши. Хотя победитель получился с оговоркой. Ведь полностью в 2017-м роман так и не вышел: четвёртый, финальный том доберётся до читателей только в нынешнем году. Но главное — «процесс пошёл»: этот фэнтезийный долгострой завершён, можно смело ставить галочку в памяти. Осталось ещё Мартина дождаться — интересно, случится ли когда-нибудь сие чудо?

Самая нестандартная книга года

Кристофер Прист «Островитяне»

Претенденты: Дэн Вилета «Дым», Салман Рушди «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей», Алексей Иванов «Тобол. Много званых», Владимир Сорокин «Манарага»

В этой категории мы определяем лучшую книгу года, которая балансирует на стыке жанров. Чаще всего это произведения магического реализма — как, например, романы Салмана Рушди или Владимира Сорокина. В число фаворитов также попала викторианская фантазия Дэна Вилеты и околоисторическая мистика Алексея Иванова.

А победил роман Кристофера Приста «Островитяне» из цикла про Архипелаг Грёз. «Островитяне» служат своеобразной «точкой сборки», многое проясняя в метасюжете всего цикла. А ещё эта книга — сложно сконструированная литературная игра автора с читателями, стилизованная под путеводитель по вымышленному миру, загадочный и занимательный.

Наш обзор Кристофер Прист «Архипелаг Грёз» Образцовый пример прозы британской «новой волны»: сочетание сдержанного «чисто английского» стиля и провокационных, вызывающих сюжетов.

Артбук и иллюстрированные книги года

Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Начало»

Претенденты: Бром «Потерянные боги», «Искусство Гвинт. Ведьмак. Карточная игра», Марк Фрост «Тайная история Твин Пикс»

Этот год порадовал необычными артбуками. В списке номинантов и роман американского художника Брома, самолично им проиллюстрированный, и книга-игра Марка Фроста по вселенной знаменитого сериала «Твин Пикс». Однако победителем всё же стал традиционный артбук — сборник работ известного отечественного художника Романа Папсуева. В «Сказках старой Руси» автор предложил своё видение классических персонажей вроде Ильи Муромца, Василисы Прекрасной или Кощея Бессмертного. Концепт-арты Папсуева — это не часть какого-либо проекта вроде игры или комикса, а самостоятельное произведение, оригинальный авторский взгляд на героев славянского фольклора.

Наш обзор Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Начало» Всем нам с ранних лет знакомы Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный и другие персонажи русских народных сказок. Художник и писатель Роман Папсуев предлагает на страницах «Сказок старой Руси» оригинальное переосмысление их образов.

Новое имя года

Ярослав Гжендович

Претенденты: Роберт Джексон Беннетт, Кшиштоф Пискорский, Лю Цысинь, Ник Харкуэй, Сильвен Нёвель

Уже второй год подряд количество ярких новичков в фантастике (прежде всего среди переводных авторов) зашкаливает. На сей раз в списке номинантов — автор блистательного фэнтези «Город лестниц» Роберт Джексон Беннетт, остроумного триллера «Спящие гиганты» Сильвен Нёвель, прогремевшего на весь мир китайского бестселлера «Задача трёх тел» Лю Цысинь, изобретательной постапокалиптики «Мир, который сгинул» Ник Харкуэй и атмосферной фантазии «Тенеграф» Кшиштоф Пискорский.

А нашим избранником стал польский автор Ярослав Гжендович, сочинивший цикл «Владыка ледяного сада» — оригинальный сплав тёмного фэнтези и «анти-прогрессорской» НФ. Почему именно он? Причин много. Тут и невольная идейная полемика с «Трудно быть богом» Стругацких, и убедительно проработанные герои-антигерои, и колоритный мир. Занятный факт: мы выбираем лучшего новичка всего во второй раз — и это снова писатель из Польши (в прошлом году был Роберт М. Вегнер).

Наш обзор Ярослав Гжендович «Владыка ледяного сада: Ночной Странник» Замечательная книга, достойная превосходных эпитетов. Стоит сказать спасибо издательству АСТ, которое знакомит нас с творчеством польских фантастов.

Книга года

Претенденты: Йен Макдональд «Новая Луна», Терри Пратчетт «Пастушья корона», Роман Папсуев «Сказки старой Руси. Начало», Генри Лайон Олди «Свет мой, зеркальце»

и фэнтези года

Претенденты: Кшиштоф Пискорский «Тенеграф», Гай Гэвриел Кей «Дети Земли и Неба», Ярослав Гжендович «Владыка ледяного сада: Ночной Странник», Роберт М. Вегнер «Небо цвета стали»

Роберт Джексон Беннетт

«Город лестниц»

Два раза подряд нашей книгой года становился лучший научно-фантастический роман. И вот образовалась очередная связка, уже фэнтезийная. Роман Роберта Джексона Беннетта «Город лестниц» — первая часть заявленной трилогии «Божественные города». Он был номинирован на ряд престижных наград: «Локус», Всемирную премию фэнтези, Британскую премию фэнтези. Правда, ни одну так и не выиграл — ну хоть у нас Беннету больше повезло.

Роман, основанный на мифологическом мотиве «гибели богов», аккумулирует все достоинства современного серьёзного фэнтези и вдобавок читается на одном дыхании. Причём за фэнтезийным фасадом прячется мрачная история на актуальные темы: война и её последствия, расизм, терроризм, коррупция… Религиозные и политические вопросы упакованы в формат добротного шпионского детектива с разбросанными по тексту «ключами» для читателя. Колоритные герои выписаны тщательно, с вниманием к деталям, — и среди них нет однозначно правых и виноватых. Добавьте к этому выразительный язык — и получите произведение, которое хочется не только читать запоем, но и перечитывать.

Наш обзор Роберт Джексон Беннетт «Город лестниц» Увлекательное, при этом глубокое, серьёзное и многослойное фэнтези

Этот материал — часть нашего спецпроекта, посвящённого лучшей фантастике 2017 года. Кликните, чтобы почитать другие топы.

