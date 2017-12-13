Джо Хилл «Пожарный»

Исламские террористы отравили человечество новым вирусом, под действием которого человек вначале покрывается красивой чешуёй, а потом самовозгорается или взрывается. Лекарство найти не удалось. Больных поначалу пытаются изолировать, но потом это теряет всякий смысл. Мир лежит в руинах, и посреди этого пытается выжить простая медсестра Харпер, основной проблемой которой до недавних времён были отношения с мужем. Её ждала бы смерть, если бы она не познакомилась с таинственным Пожарным.

Joe Hill

The Fireman

Роман

Жанр: постапокалипсис, мистика

Выход оригинала: 2016

Переводчик: А. Андреев

Издательство: «Э», 2017

Серия: «Новинки зарубежной мистики»

608 стр., 5000 экз.

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Как известно, уцелеть в мире Стивена Кинга очень легко — нужно просто держаться подальше от штата Мэн. «Пожарный» написан не Кингом, но штату Мэн опять досталось. Он лежит практически в руинах, последняя клиника, где была волонтёром главная героиня, закрылась, и люди предоставлены сами себе. Джордж Клуни умер во время бесплодной попытки спасти Нью-Йорк, президент Обама почернел ещё сильнее (sic!), электричество отключилось, а Харпер обнаруживает, что инфицирована «драконьей чешуёй», что беременна и что её муж совсем не так чудесен, как она воображала последние несколько лет.

Короче говоря, муж её бросает, и целью больной Харпер становится дожить до родов (ребёнок может родиться здоровым, такие случаи уже бывали). И если поначалу роман кажется крупномасшабным и описывает едва ли не весь мир, то постепенно место действия сужается до одного лагеря для инфицированных. Лагерь этот не простой — его обитатели научились жить со своей болезнью, они не сгорают заживо, а сияют золотым светом, испытывая при этом экстаз.

Поначалу роман Джо Хилла смотрится очень остросюжетным и напряжённым, обещая множество увлекательных событий, однако примерно к середине становится неспешным, размеренным, наполненным рефлексией и описаниями социальных взаимодействий в маленьких группах. Побочных сюжетных линий и второстепенных персонажей в книге хватит на целую сагу. А вот финал меняет всё, позволяя взглянуть на происходящее с другой стороны, но не давая при этом окончательного ответа — если бы это был фильм, остался бы шанс на вторую серию.

В романе примерно миллион аллюзий и отсылок

Основной сюжет немного сумбурен, вероятно, из-за насыщенности, и местами провисает, а кое-где может показаться слишком уж стандартным для постапокалиптического жанра. Зато атмосфера гибнущего мира удалась на отлично. Роман жуткий и жестокий, и обещание мирной жизни мгновенно может обернуться новыми ужасами, а тихая община друзей — безумным инквизиционным трибуналом.

Ещё в романе примерно миллион аллюзий и отсылок. На Рэя Брэдбери и (особенно) Стивена Кинга, на Джона Уиндема и предыдущие романы самого Хилла. И — в невероятных количествах — на современную американскую культуру; русский читатель часть из них наверняка упустит. Есть в романе и комедийная составляющая, которая чуть-чуть компенсирует происходящий ужас. Да и глобальные вопросы не остаются незатронутыми — а как же иначе, чем ещё заниматься в гибнущем мире, кроме как размышлять о философии? В общем, всего хватает — и разнообразных достоинств, и типичных жанровых недостатков.

Итог: буйное воображение Джо Хилла в этом романе разгулялось на всю катушку. В результате получился местами очень неожиданный, а местами совершенно стандартный постапокалипсис, объёмный, страшный, поднимающий множество важных и непростых тем — и дающий ответ на половину главных вопросов жизни, Вселенной и всего остального. Да и просто интересный.



Сын своего отца Джо Хиллу то ли повезло, то ли не очень повезло в жизни. Хотеть писать, родившись в семье знаменитого писателя, естественно, но страшно. Неизбежны и сравнения, и подозрения в непотизме. Но Джо всё же рискнул пойти этим путём, и получается у него очень неплохо, хотя влияние отцовского творчества явно просматриваются. Если его младший брат только что написал роман в соавторстве с отцом, то Джо Хилл этого не делает. Более того, в разделе «Благодарности» в «Пожарном» написано, что литературный агент десять лет представлял интересы автора, не зная его настоящего имени. Ах да, настоящее имя автора — Джозеф Хиллстром Кинг, и он старший сын Стивена Кинга. Хотя книги Кинга-младшего уже говорят сами за себя.

На мгновение в пламени появилось лицо: женское лицо с большими, удивлёнными, широко расставленными глазами и правильными чертами классической статуи, очень похожее на лицо Алли, только полнее, старше и печальнее. Губы приоткрылись, словно она собралась говорить. Не галлюцинация; не плод воображения; не причудливый отблеск танцующего огня. Лицо из пламени долго глядело на Харпер — можно было сосчитать до пяти. Харпер хотела закричать, но воздуха не хватало. Когда она снова обрела возможность дышать, женщина, явившаяся в огне, исчезла.

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