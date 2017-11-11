Всем нам с ранних лет знакомы Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Кощей Бессмертный и другие персонажи русских народных сказок. Художник и писатель Роман Папсуев предлагает на страницах «Сказок старой Руси» оригинальное переосмысление их образов.

Жанр: артбук

Издательство: «Эксмо», 2017

176 стр., 2000 экз.

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Роман Папсуев, известный в интернете под псевдонимом Амок, едва ли нуждается в представлении. Мы не раз рассказывали о его творчестве и о книгах, которые он писал, а также использовали его великолепные работы для оформления материалов о таких авторах, как Вера Камша и Джордж Мартин.

Осенью позапрошлого года Амок начал создавать серию концепт-артов на основе славянских сказок. Поначалу это был просто творческий эксперимент, работа над которым велась исключительно для удовольствия, без каких-либо далеко идущих планов. Однако стоило автору опубликовать в Сети первые иллюстрации из цикла «Сказки старой Руси», как они завоевали нешуточную популярность — причём не только у ценителей фантастики и фэнтези. Кроме высочайшего качества рисунка, серия привлекала тем, что узнаваемые сказочные образы Амок подавал в очень оригинальной трактовке. Сложно пройти мимо и не заинтересоваться, когда видишь, например, многоглавое Чудо-юдо верхом на механическом скакуне или повзрослевших сестрицу Алёнушку и братца Иванушку — живую утопленницу и дюжего человека-козла с огромным боевым молотом.

Популярность в интернете привела к тому, что «Сказки старой Руси» выросли в полноценный проект. Его первой ласточкой стал артбук, получивший подзаголовок «Начало». Бо́льшая часть книги посвящена персонажам — на страницах представлены как финальные образы, так и многочисленные наброски героев и элементов антуража. А вот на текст книга не богата. Автор подробно останавливается на создании всего одной героини, Варвары-красы. На её примере Папсуев показывает, как работал с источниками, придумывал героине внешность и биографию. Немного жаль, что главы прочих персонажей сопровождаются куда более скупыми комментариями.

Впрочем, даже их достаточно, чтобы понять: перед нами не просто великолепный артбук с оригинальными и потрясающе красивыми рисунками. «Сказки старой Руси. Начало» — своего рода концепт-арт мира, придуманного Амоком на основе славянского фольклора. И уже эта книга недвусмысленно намекает, что мир «Сказок» полон интересных историй. Например, те же Алёнушка с Иванушкой здесь охотники на ведьм, а Кощей правит собственной реальностью и собирает армию для вторжения. Очень надеемся, что в том или ином формате — например, в комиксах или играх — эти истории будут рассказаны.

Итог: начало у проекта получилось великолепным. Будем с нетерпением ждать его развития, любоваться героями и надеяться, что вскоре мы сможем познакомиться с их историями.

Истоки старой Руси Вторая книга проекта получила подзаголовок «Истоки» и будет уже не просто артбуком. Наряду с иллюстрациями в неё войдут статьи автора, в которых он расскажет, как работал с первоисточниками и создавал образы персонажей.

Ориентироваться я решил не только и не столько на «внутренний рынок», повторять визуальные решения классиков вроде Билибина или Васнецова я не собирался. Классика останется классикой, мои картинки никаким образом её не отменяют. Мифология, которую я решил создавать, должна стать максимально универсальной и «современной».

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