Салман Рушди «Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей»

Много столетий назад, когда Кордова ещё была столицей одноимённого Халифата, огненные духи из Перистана спокойно входили в дома людей, проникали в гаремы и сокровищницы земных царей, а джинны женского пола рожали философам многочисленное потомство. Но в один прекрасный день врата, соединявшие миры, замкнулись на девять веков — и отворились только в XXI столетии, когда человечество и думать забыло о любвеобильных небесных феях, могущественных ифритах и о том чудовищном хаосе, который они способны внести в людскую жизнь.

Salman Rushdie

Two Years Eight Months and Twenty-Eight Nights

Роман

Жанр: магический реализм, сказка для взрослых

Выход оригинала: 2015

Переводчик: Л. Сумм

Издательства: АСТ, Corpus, 2017

368 стр., 3000 экз.

Похоже на:

Кэтрин М. Валенте «Сказки сироты»

Танит Ли «Владыка ночи»