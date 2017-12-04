Нил Стивенсон «Семиевие». Претендент на роль главной космической фантастики года

После гибели Луны Земле тоже предстоит погибнуть под метеоритным дождём. Горстка избранных переселяется на орбиту, чтобы продолжить род человеческий в космосе, а со временем — на возрождённой планете.

Neal Stephenson

Seveneves

Роман

Жанр: космическая НФ-эпопея

Выход оригинала: 2015

Художник: Н. Плутахин

Переводчики: М. Молчанов, П. Кодряной

Издательства: «Эксмо», Fanzon, 2017

Серия: Sci-Fi Universe

752 стр., 5000 экз.

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Космическая фантастика от Нила Стивенсона — это неожиданно. Но, перелистывая последнюю страницу солидного томика, понимаешь, что ничего совсем уж неожиданного не случилось: Стивенсон написал ещё одну книгу в своём любимом жанре «роман обо всём». На 750 страницах автор играючи набрасывает масштабный сценарий космического апокалипсиса, проект скоростного строительства обитаемой орбитальной станции на пару тысяч человек, долгоиграющую концепцию развития искусственно выведенных человеческих рас, подробный план терраформирования безжизненной планеты… Попутно Стивенсон встраивает в ткань романа свой любимый конфликт «технократы против политиков», заодно размышляя о непостижимой способности людей как сообща решать самые сложные проблемы, так и устраивать конфликты на ровном месте. И всё это — из-под маски увлечённого гика-социопата, для которого эксперимент по выживанию человечества как вида важнее, чем истории отдельных людей.

Этот эксперимент и сопутствующие идеи автору явно интереснее сюжета. Стивенсон на сей раз не заботится о том, чтобы создать даже какое-то подобие интриги: раз было сказано, что Земля погибнет, — значит, так и случится. Даже название романа (в оригинале это, кстати, ещё и палиндром, эдакая шутка автора, не несущая особой смысловой нагрузки) содержит в себе спойлер: возрождённое человечество будет возводить свою родословную к семи женщинам — «семи Евам». А все сюжетные ружья, стреляющие в последней части романа, заранее развешаны на самых видных местах.

Частей в романе три — и каждая может потянуть на отдельную книгу. В первой после загадочной гибели Луны человечество объединяет усилия, чтобы в кратчайшие сроки построить Облачный Ковчег — скопление модулей вокруг Международной космической станции — и переселить туда две тысячи избранных. Во второй части, когда гибель Земли стала реальностью, выжившие пытаются понять, что делать дальше, — и приходят к конфликту, расколу и в конечном итоге трагедии, угрожающей существованию вида Homo sapiens. Наконец, третья часть переносит нас на пять тысяч лет в будущее: человечество, расселившееся по околоземной орбите, возрождает земную биосферу и готовится квозвращению наисторическую родину.

Перед нами редкий пример книги, которая бы только выиграла, если бы стала в три раза больше

Кажется, перед нами редкий пример книги, которая бы только выиграла, если бы стала в три раза больше — полноценной трилогией вместо одного романа. Может быть, в этом случае автор не ограничился бы беглым пересказом увлекательнейших биографий своих персонажей, а многие важные события, оставшиеся в «Семиевии» за кадром, получили бы более подробное освещение. Особенно увеличение объёма пошло бы на пользу третьей части: персонажи, к которым мы успели привыкнуть за первые две, в мире будущего существуют только как легендарные «культурные герои», а при создании новых автора хватило лишь на схематичные наброски. Да и человечество далёкого будущего, со специфической культурой семи очень отличающихся друг от друга рас, явно нуждается в более подробном описании.

При этом автор не пожалел страниц на технические подробности, будь то устройство обитаемых модулей в первой части, переход летательного аппарата с орбиты на орбиту во второй или принцип действия «ботронов» (патроновроботов) в третьей. Эти отступления от сюжета по большей части ничем не мотивированы, но, по крайней мере, заметно, что автор — напомним, увлечённый гик, — разбирается в том, о чём пишет. А вот страницы, посвящённые выведению «генетически модифицированного человечества», лучше бы написал профессиональный биолог вроде Питера Уоттса: тут представления Стивенсона слишком наивны.

При всех своих недостатках «Семиевие» отлично читается, успешно соединяет увлекательность и познавательность, а яркие герои (особенно женские образы) и пугающая реалистичность описываемых событий не дают оторваться от текста. Кстати, летом стало известно, что роман готовится к экранизации — режиссёром назначен Рон Ховард.

Итог: Масштабный, «переливающийся через край» текст, претендующий на роль главной космической фантастики года, если не десятилетия.



Маск, я тебя знаю До 2006 года Стивенсон работал в аэрокосмической компании Blue Origin, и именно здесь в разговорах с коллегами родилась идея, из которой выросло «Семиевие». Основатель Blue Origin Джефф Безос, заработавший состояние на интернет-магазине Amazon, явно стал одним из прототипов отважного предпринимателя-астронавта Шона Пробста. Смеем предположить, что ещё одним его прототипом стал не кто иной, как Илон Маск.

— Мне нужны твои мозги — здесь, на Облачном Ковчеге, а не внизу. Твои близкие мертвы, доктор Харрис.

— Мертвы. Но всё ещё разговаривают, — ответил Дюб, чувствуя, как внутри что-то разгорается. Будь здесь сила тяжести, он бы съездил Маркусу по морде.

— И как ты думаешь, что они сейчас больше всего хотят от тебя услышать? — спросил Маркус. — Сюси-пуси? Они и так знают, что ты их любишь. Знаешь, что хотел бы услышать я, оказавшись на их месте? «Извините, мои дорогие, но я сейчас очень занят — спасаю род человеческий».

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