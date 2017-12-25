Последние несколько лет наши издательства радуют поклонников жанра отменными книгами — правда, в основном переводными. 2018 год, похоже, не станет исключением. Что до отечественной фантастики, то она находится в стабильном состоянии, увы, напоминающем стагнацию. А вот в самом массовом, коммерческом сегменте всё как-то слишком спокойно. И 2018-й вряд ли это всерьёз изменит… Хотя кто знает?

Новинки отечественного рынка

10 Брайан Стейвли,

цикл «Хроники пошатнувшегося трона»

Fanzon готовит цикл эпического фэнтези в духе «Игры престолов». Герои, трое детей погибшего императора, пытаются — каждый по-своему — вытащить государство из трясины заговоров, мятежей и войн. Начальный роман цикла, «Клинки императора», получил премию Дэвида Геммела и номинировался на «Локус». Серию Стейвли отличают детально проработанный мир, острый сюжет и достоверные герои, которым действительно хочется сопереживать.

9 Жан-Филлип Жаворски,

цикл «Короли мира»

АСТ познакомит читателей с творчеством одного из ведущих французских авторов. «Короли мира» — трилогия мрачного исторического фэнтези о временах древних кельтов. По сюжету она напоминает классический комикс «Ворон». Герой цикла, сын вождя Белловез, отправлен врагами на верную смерть и погибает в неравном бою, но возвращается из мёртвых, чтобы отомстить. Однако, несмотря на обретённые им необычные способности, месть окажется нелёгким делом…

8 Цезарий Збежховский

«Holocaust F»

Оригинальный НФ-роман польского писателя, экзотический микс из идей Нила Стивенсона, Питера Уоттса и Филипа Дика. Глобальный запуск информационной программы «Вавилон» с системой обмена мыслями привёл к фатальным последствиям. Порождением «Вавилона» оказалась разумная компьютерная Саранча, с которой людям пришлось вступить в конфликт. Ситуация изменилась с появлением на земной орбите загадочного звездолёта…

7 Бром

«Крампус» и «Похититель детей»

АСТ продолжит знакомить нас с романами известного американского художника, который сам иллюстрирует свои книги. «Крампус» — тёмнофэнтезийная интерпретация истории Санта-Клауса и рождественских традиций. «Похититель детей» — оригинальная вариация сказки про Питера Пэна. Как всегда у Брома, это история, где нет ничего сказочного и милого — только жестокость, кровь и мрак. Ну, и чуть-чуть надежды.

6 Кори Доктороу

«Родина» и «Уход»

Романы одного из самых неординарных авторов современной социальной НФ. «Родина» продолжает историю Маркуса Йаллоу, героя уже известного у нас романа «Младший брат». Это очередной гимн неравнодушным людям, которые не хотят быть винтиками в бездушном государственном механизме. «Уход» — НФ-эпопея с элементами постапокалипсиса про общество будущего, в котором многие современные проблемы получили вполне логичное продолжение.

5 Джонатан Л. Говард,

цикл «Иоганн Кабал — некромант»

Плутовское фэнтези про гениального некроманта, который некогда ради знаний продал душу дьяволу. И, чтобы аннулировать сделку, согласился стать смотрителем Адской ярмарки, где развращают и скупают души… Серия о Кабале не просто юмористическое фэнтези, это ещё и довольно едкая социальная сатира. Но особый «магнит» — сам герой, умный, циничный, харизматичный, не теряющий самообладания ни при каких обстоятельствах.

Ожидания отечественной фантастики Как всегда, наши фантасты темнят насчёт своих планов. И в этом серьёзно отличаются от западных авторов, которые, за редким исключением (анафема на головы Мартина и Ротфусса!), чётко анонсируют новые проекты… Генри Лайон Олди приступил к работе над новой книгой и отказывается в чём-либо признаваться, «пока не написана хотя бы половина, а лучше две трети». Алексей Пехов, вероятнее всего, продолжит или даже завершит какой-нибудь из недописанных циклов — «Мастер снов», «Синее пламя», «Созерцатель». Вера Камша после «Отблесков Этерны» на распутье: «Очень возможно, что будет «Чёрная метель», и я обязательно попробую вернуться в Арцию. Если с Арцией не выйдет, возьмусь, скорее всего, за «Белые ночи Тессея», они наполовину написаны». Вероятен выход НФ-зомбятника «Кайнозой» Сергея Лукьяненко, который мы анонсировали ещё на минувший год. Планам Ника Перумова хоть отдельную статью посвящай — тут и юношеское фэнтези «Дикая Ведьма из Дикого Леса», и визит в мир Упорядоченного «Прошедшая вечность», и даже давно задуманная пост-толкиниана «Небо Валинора». Более точен Андрей Белянин, который завершил работу над романом «Мой учитель Лис» — фантастическим детективом в антураже стимпанка.

4 Йен Макдональд

«Дорога отчаяния»

Британец Йен Макдональд — важная фигура в мировой НФ, да и у нас его лучшие романы хорошо известны. Теперь у нас выйдет и дебютная книга Макдональда, после которой он превратился в звезду жанра. Эта фантастическая притча, которую сравнивают с произведениями Маркеса и Брэдбери, рассказывает о «Дороге отчаяния» — городе, который находится на терраформированном Марсе далёкого будущего.

3 Алан Мур

«Иерусалим»

Один из самых грандиозных, амбициозных и сложных английских романов последних лет от знаменитого комиксиста, автора «Хранителей» и «V — значит Вендетта». Это объёмный калейдоскоп литературных форм и стилей: от социального реализма до детского фэнтези, от театральной пьесы до научной фантастики. Среди героев — ангелы, люди и призраки, действие охватывает огромный промежуток времени, от глубокой древности до тепловой смерти Вселенной. Можно сказать, нас ждёт «Улисс» от фантастики. Интересно, многие ли его осилят?

2 Филип Пулман

«Прекрасная дикарка»

«Прекрасная дикарка» — первый том цикла «Книга Пыли», приквела знаменитой трилогии «Тёмные начала». Действие разворачивается за десять лет до «Золотого компаса». Юный Малкольм Полстед и его деймон живут под Оксфордом. Мальчик любит плавать по Темзе на своём каноэ «Прекрасная дикарка». Однажды Малькольм знакомится с маленькой девочкой по имени Лира Белаква… Второй роман новой трилогии, «Тайное содружество», может выйти на русском и английском практически одновременно, ближе к концу года.

А также Антология «Книга мечей»: повесть Джорджа Мартина «Сыновья дракона», полтора десятка рассказов Робин Хобб, Кена Лю, Дэниела Абрахама, Скотта Линча и других мастеров жанра.

Джордж Мартин «Огонь и кровь» — псевдоисторическая хроника династии Таргариенов.

Стивен Кинг, Ричард Чизмар «Шкатулка Гвенди» — повесть, примыкающая к циклу о Касл-Роке.

Эрнест Клайн «Армада» — новый роман от автора бестселлера «Первому игроку приготовиться».

Лоис Макмастер Буджолд «Адмирал Джоул и Красная королева» — очередная история из Барраярской серии.

Джей Кристофф, цикл «Бесконечная хроника» — тёмное фэнтези о девушке-ассасине.

Мария Девона Хэдли, цикл «Магония» — авантюрное фэнтези про войну двух параллельных миров.

Джон Лэнган «Рыбак» — обласканный критиками хоррор в духе Клайва Баркера.

Нил Шустерман «Жнец» — оригинальная антиутопия.

1 Джон Р. Р. Толкин, Кристофер Толкин,

цикл «История Средиземья»

АСТ готовит прекрасный подарок всем поклонникам Профессора — полноценное издание «Истории Средиземья». Ранее на русском крошечным тиражом выходили «Книга утраченных сказаний», «Утраченный путь» и «Устроение Средиземья». Ныне планируется выпуск всех 12 книг, по три-четыре тома в год.

Иностранные новинки

5 Брендон Сандерсон «The Apocalypse Guard»

(«Стража Апокалипсиса»)

Роман открывает новый цикл, спин-офф показанной в серии «Мстители» истории о мутантах со сверхспособностями. Действие разворачивается в параллельных Земле мирах, покой которых охраняют тысячи суперлюдей из организации «Стража Апокалипсиса». Неопытный кадет Стражи Эмма впутывается в историю, которая грозит проблемами и ей самой, и всему миру… Что ж, «Мстители» были весьма неплохи — надеемся, что «Азбука» не обойдёт вниманием новый проект писателя.

4 Питер Уоттс «Freeze-Frame Revolution»

(«Революция стоп-кадра»)

Новый роман от ведущего автора современной твёрдой НФ входит в цикл «Подсолнухи», который состоит из нескольких рассказов и повестей. На русском печаталась одна из них, «Остров», о приключениях звездолёта «Эриофор». Именно о встрече «Эриофора» с некой чужой силой, которая появилась из межзвёздного портала, и расскажет небольшой роман (или большая повесть) Уоттса. Кстати, права на книгу уже куплены АСТ, и «Революция стоп-кадра» выйдет у нас почти одновременно с оригинальным изданием.

3 Скотт Линч«The Thorn of Emberlain»

(«Шип Эмберлейна»)

Четвёртый роман о приключениях ловкого вора Локка Ламоры и его постоянного компаньона Жеана. Автор собирался выпустить книгу больше года назад, но помешали личные проблемы. На сей раз Локки, который уже примерял на себя шкуру афериста, пирата и политического заговорщика, должен освоить новое поприще. В Королевствах полыхнула долго назревавшая война, так что Локки и Жеану предстоит напялить доспехи и взяться за мечи. При этом Локки постоянно преследуют призраки прошлого, и никаким оружием с ними не справиться…

2 Уильям Гибсон «Agency»

(«Агентство»)

После перерыва Гибсон возвращается к научной фантастике — впрочем, почти на грани с нашей реальностью. Героиня книги, талантливый программист Верити, получает работу в таинственной компании из Сан-Франциско и вступает в контакт с уникальным искусственным интеллектом. Действие происходит параллельно в двух реальностях — в альтернативном 2017 году и в постапокалиптическим будущем XXII века. Отчасти «Агентство» пересекается с предыдущим НФ-романом Гибсона, «Периферийные устройства», а значит, нас ждёт ещё один модернизированный киберпанк.

1 Нил Гейман «The Seven Sisters»

(«Семь сестёр»)

Знаменитый британец решил вернуться к своему давнему роману «Задверье» (1996) — истории о молодом жителе Лондона, который открыл для себя фантастический ландшафт «нижнего города», населённого мифологическими персонажами. Поначалу книга писалась как сценарий для сериала, но в итоге вышла как роман. Впрочем, мини-сериал на основе «Задверья» всё же появился, затем вышли комикс и радиошоу. А теперь готовится новая книга, которая послужит продолжением «Задверья». Её название связано с древним районом северного Лондона, где ещё с римских времён росли семь вязов, посаженных по кругу на месте языческого храма. Что до сюжета, Гейман предпочитает не раскрывать подробностей. Кстати, после завершения «Семи сестёр» писатель собирается взяться и за полноценное продолжение «Американских богов».

* * *

Конечно, есть ещё две книги, которые могли бы возглавить список наших ожиданий. Это «Ветра зимы», предпоследняя часть фэнтези-саги Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», и «Двери из камня», финальный том трилогии Патрика Ротфусса «Хроники Убийцы Короля». Проблема в том, что романы Мартина и Ротфусса подобны коту Шрёдингера: могут выйти, а могут и не выйти. Их столько раз обещали и откладывали, что делать очередной анонс — только зря нервы трепать. Так что пусть появление этих книг будет приятным сюрпризом!