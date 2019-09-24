В очередном выпуске «что почитать» — два анонса фантастических книг от издательства fanzon. «Стратагема ворона» продолжает историю прошлогоднего хита — космического фэнтези «Гамбит девятихвостого лиса» от Юн Ха Ли. А «Мусорный прибой» — антиутопическая новинка от китайского автора Чэнь Цюфаня.

Юн Ха Ли

«Стратагема ворона»

Издательство fanzon готовит к выпуску «Стратагему ворона» — второй том космической фантастики о календарной войне от писателя Юн Ха Ли. Книга в шорт-листы премий «Хьюго» и «Локус».

Шуос Джедао освободился. Давно умерший генерал, сохраненный с помощью экзотических технологий в качестве оружия, захватил тело одаренного молодого капитана Кел Черис. Теперь флот генерала Кел Кируев, мчащийся к Отсеченной марке, чтобы остановить вторжение враждебной цивилизации, попал под власть Джедао. Только подполковник Кел Брезан, способен стряхнуть с себя влияние гения и психопата Джедао. Генерал-изменник, похоже, намерен защищать Гекзархат, но может ли Кируев — или Брезан — доверять ему? И как доверять своему командованию, если собственные правители с легкостью уничтожат весь флот, чтобы убить одного человека?

В продажу роман поступит в ноябре. Нас впечатлил первый том — настолько, что присвоили ему награду «лучшая научная фантастика года».

Чэнь Цюфань

«Мусорный прибой»

А в серии «Наш выбор» готовится роман от ещё одного китайского фантаста — антиутопия «Мусорный прибой» Чэнь Цюфаня.

Мими тонет в мусоре. Она работает на Кремниевом острове, где электроника — от сотовых телефонов и ноутбуков до роботов и бионических конечностей — отправляется на переработку. Отходы скапливаются и загрязняют каждый свободный дюйм земли. На этом острове у берегов Китая плоды капитализма и культуры потребления находят свой конец. Тысячи рабочих-мигрантов, таких как Мими, заманиваются на Кремниевый остров обещаниями стабильной работы и лучшей жизни. Назревает конфликт между безжалостными местными бандами, борющимися за власть. Экотеррористы «раскачивают лодку». Американские инвесторы жаждут прибыли. Когда эти силы сталкиваются, вспыхивает война — между богатыми и бедными, между традициями и современными амбициями; между прошлым человечества и его будущим. Мими и ей подобные должны решить, останутся ли они пешками в этой войне или вообще изменят правила игры.

Выход также намечен на ноябрь.