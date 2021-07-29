Что почитать: «Ритм войны» Брендона Сандерсона. Бонус — скорый предзаказ настольной игры

А вот и долгожданные новости для всех поклонников эпического фэнтези вообще и Брендона Сандерсона в частности. «Азбука» показала русскоязычные обложки четвёртого тома «Архива буресвета» с подзаголовком «Ритм войны».

Ценой немалых усилий Далинар Холин создает коалицию монархов, способную противостоять в войне за Рошар жестокости и коварству Приносящих пустоту. Но победа остается лишь зыбкой мечтой, ведь врагам помогает могущественное божество, а среди друзей скрываются предатели. Адолин и Шаллан отправляются в мир спренов, чтобы заручиться помощью союзников, рискуя в случае неуспеха обречь все человечество на гибель. Они еще не знают, что главное сражение вскоре развернется в городе-башне Уритиру и его исход будет зависеть не от военной мощи противоборствующих сторон, а от их стойкости, решимости и проницательности.

Объём: 672 (первый том) + 752 (второй том), перевод Наталии Осояну

На этом хорошие новости не заканчиваются. Совсем скоро стартует предзаказ настольной игры «Дорога приключений» по вселенной «Архив буресвета», которая запланирована на осень.