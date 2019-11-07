В рубрике «что почитать» — пара знаковых новинок от издательства АСТ.

Мари Бреннан

«Халцедоновый двор. Чтоб никогда не наступала полночь»

В продажу поступает первый роман нового для русскоязычных читателей цикла «Халцедоновый двор» — «Чтоб никогда не наступала полночь» (на языке оригинала первый том вышел в 2008-м). Его автор — писательница Мари Бреннан, известная по серии «Естественная история драконов».

Англия процветает под властью Елизаветы — Королевы-девы, Глорианы, последней и самой могущественной правительницы из династии Тюдоров. Однако великое светило порождает великую тень. В тайных катакомбах под Лондоном сокрыт двор еще одной королевы — Инвидианы, правительницы эльфов и фей и прочих дивных жителей Англии, темное отражение земного светила. За тридцать лет, миновавших с тех пор, как Елизавета взошла на престол, политика смертных и дивных неразрывно сплелась воедино, в сплошную череду тайных альянсов и беззастенчивых измен, о существовании коих подозревают считанные единицы. Дивную леди Луну посылают следить за Фрэнсисом Уолсингемом, главой разведслужбы Елизаветы, и, по возможности, манипулировать им. Здесь ее путь пересекается с жизненным путем Майкла Девена, смертного джентльмена, человека Уолсингема. Обнаруженный им «неизвестный игрок» в английской политике станет нешуточным испытанием и для лояльности Луны, и для мужества Девена. Предаст ли Луна свою королеву ради блага иного мира? Сумеет ли Девен уцелеть в чужом, полном интриг мире дивных? Ведь только вдвоем им удастся найти источник власти Инвидианы. Найти и уничтожить…

Книга выйдет в редакции Mainstream.

Читайте также Мари Бреннан «Естественная история драконов» Любопытная смесь автобиографии, детектива и стилизации под научную литературу.

Ведьмак: Когти и клыки. Сказания из мира Ведьмака

В декабре в редакции Mainstream выйдет антология по вселенной «Ведьмака» под названием «Когти и клыки». В неё войдут рассказы, победившие на конкурсе в часть 30-летия с момента выхода первого рассказа о Геральте. Конкурс проводили польское издательство SuperNOWA и журнал Nowa Fantastyka, а отбором победителей занимался в том числе Сапковский.

Беловолосый ведьмак Геральт из Ривии разменял уже четвертый десяток лет. За это время сага о его приключениях приросла комиксами по обе стороны океана, не слишком удачной экранизацией, сверхпопопулярной серией компьютерных игр и даже карточным «Гвинтом». Не за горами и главное событие — сериал от «Нетфликса». Так почему бы в ожидании нового киновоплощения Белого Волка не скоротать время за сборником рассказов, написанных по миру ведьмака? Особенно если рассказы эти — авторства молодых (и, без сомнения, талантливых) польских писателей, прошедших строгий отбор авторитетной комиссии во главе с самим Анджеем Сапковским. Действительно ли жар-птица — это миф? Что произошло во время очередной встречи Геральта и Литты Нейд, известной как Коралл? Чем закончилась совместная охота Трисс Меригольд и Ламберта на химеру? Почему все-таки Койон презрел извечный ведьмачий нейтралитет и пошел на войну, и чем она закончилась для непримиримой эльфки Торувьель? Каков мэтр Лютик в роли призрака? Что на уме у стрыги, за головой которой охотится беловолосый ведьмак? Говорите, Геральт из Ривии умер? Полноте! Легенды не умирают!

А вот как выход сборника комментирует пан Анджей:

Ну, да. Тридцать лет прошло. Ведьмак, готовый наняться за три тысячи оренов… Впервые появившись в Вызиме, в корчме «Под Лисом», он был уже не молод. Побелевшие волосы, шрам на лице и эта характерная мерзкая улыбочка. Начал, что называется, с верхней октавы: трое бандюганов, потом стрыга и прочие чудовища — люди и нелюди, — не достойные жить в данном нам мире. А потом Белый Волк пошел своим путем. Тернистым, так бы я это назвал; ну что ж, каждый учится на своих ошибках. Где-то издалека мне со значением подмигивает Голливуд, но пока что — станем радоваться тому, что выловили на своем «ведьмачьем» конкурсе «Nowa Fantastyka» и «SuperNOWA»: одиннадцати рассказам, вдохновленным судьбами Геральта, а также его друзей и подруг. Я читал их внимательно, не вмешиваясь в текст. Среди участников конкурса к тридцатилетию ведьмака есть люди очень талантливые. Наверняка они вскоре создадут свои миры или попытаются изменить уже существующие. Будем же за ними наблюдать!