В новом выпуске «что почитать» — анонсы ещё двух ближайших новинок от издательств. Особенно будет интересно тем, кому показалось мало октябрьского дайджеста (хотя казалось бы!). Рассказываем про нестандартную супергероику Брендона Сандерсона и второй том эпического фэнтезийного цикла «Сын предателя» Кристиана Кэмерона.

Брендон Сандерсон

«Легион»

Издательство «Азбука» собрало под одной обложкой несколько повестей Брендона Сандерсона о Легионе — своего рода супергерое, который обладает сразу несколькими личностями. В издание войдут три произведения: Legion, Legion: Skin Deep и Legion: Lies of the Beholder. Перевела повести Наталия Осояну.

Стивен Лидс по прозвищу Легион — необычный человек и очень многогранная личность. Благодаря своим психическим особенностям он является экспертом во многих областях знаний. Именно поэтому его иногда привлекают к решению самых замысловатых задач в разных сферах деятельности. И вместе со своими необычными помощниками Стивен решает эти задачи, иногда весьма своеобразными способами…

Русскоязычную обложку издательство покажет в начале октября. Выход книги ожидается в ближайший месяц-полтора.

Какой такой легион? «Легион»: психоделическая экранизация комиксов Cериал постоянно заставляет сомневаться: реально ли происходящее? И кто сказал, что мир снов не реален?

Майлз Кэмерон

«Разящий клинок»

Майлз Кэмерон — творческий псевдоним писателя-фантаста Кристиана Кэмерона. На фантлабе и других ресурсах указано именно это имя. Но на обложках красуется псевдоним «Майлз», которым фантаст подписывает книги цикла «Сын предателя». Выпуском книги на русском занимается издательство «Фантастика книжный клуб». «Разящий клинок» продолжает сюжет «Красного рыцаря»:

Первая часть о Красном Рыцаре и его наёмниках нашла своих фанатов. Тут нет «страшных» драконов и солдат в сияющих доспехах, а скорее грязный и реалистичный мир, где жадные банды рискуют своими кишками в охоте на диких монстров. Продолжение похоже по духу на оригинал, но масштабность и важность событий возросла, а в центре войны снова оказывается Красный Рыцарь. В насыщенном действием продолжении «Красного Рыцаря» Майлз Кэмерон сплетает эпическое сказание о магии и наемниках, войне и злонравии, политике и интригах. Преданность стоит денег, а предательство — бесплатно. Когда императора берут в заложники, спрос на услуги Красного Рыцаря и его людей становится чрезвычайно высок, а сами они оказываются во вражеском окружении. В стране царит смута, столица в осаде, и победа достанется нелегко. Но у Красного Рыцаря есть план. Вопрос в том, сумеет ли он одновременно сражаться на фронтах политических, магических, любовных и поле боя как таковом? Приключения продолжаются — читайте вторую книгу эпической средневековой саги Майлза Кэмерона «Сын предателя».

Издательство подтвердило, что в работе находятся третий и четвёртый тома саги (в оригинале цикл завершён, всего пять книг). В продажу «Разящий клинок» поступит в октябре.