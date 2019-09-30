В новом выпуске «Что почитать» — две книги жанра нон-фикшен, которые будут интересны поклонникам фантастики. На русском языке наконец-то выходят «Книга чудес» от американского писателя Джеффа Вандермеера и восьми его коллег, а также книга о мультфильмах Хаяо Миядзаки.

Книга чудес: Иллюстрированное пособие по созданию художественных миров

Формально автором книги числится фантаст Джефф Вандермеер («Борн», «Аннигиляция»), но в её составлении участвовали ещё восемь его коллег: от Джорджа Мартина и Нила Геймана до Урсулы Ле Гуини Кэтрин М. Валенте. Вышло 384 страницы текста и иллюстраций.

Желаете творить миры и сочинять романы? Зажечь искру вдохновения или просто окунуться в таинственный мир писательской магии? Узнать секреты великих мастеров и раскрыть свой талант? Написанная лауреатом премии имени Ширли Джексон, «Небьюлы» и Всемирной премии фэнтези, автором бестселлеров, переведенных на тридцать языков, Джеффом Вандермеером, «Книга чудес» — это новаторское и увлекательное пособие по писательскому мастерству с большим количеством инфографики и множеством полезных советов от легендарных писателей — Джорджа Мартина, Нила Геймана, Льва Гроссмана, Кэтрин М. Валенте и многих других. В каком бы стиле и жанре вы ни творили, «Книга чудес» зарядит вас энергией, мотивирует множеством примеров, а также даст практическую информацию, необходимую, чтобы отточить ваше мастерство. Настоящее произведение искусства с уроками и советами от подлинных профессионалов своего дела. Лучшая книга для будущего писателя и просто всех, кто хочет мыслить неожиданно, креативно и развить собственное воображение.

АСТ уже выпустило книгу, ищите на полках магазинов! Также на сайте издательство можно посмотреть видео с иллюстрациями:

Читайте также Джефф Вандермеер «Аннигиляция» Искать скрытый смысл в этих бумагах — всё равно что искать его в окружающем мире: даже если он есть, то для каждого свой.

Сюзан Нейпир

«Волшебные миры Хаяо Миядзаки»

«Бомбора» (редакция «Эксмо», занимающаяся нонфикшеном) выпустит книгу Сюзан Нейпир «Волшебные миры Хаяо Миядзаки». Это библиографическая хроника творчества Миядзаки, в которую входит и анализ мультфильмов. На английском языке книга вышла год назад в Издательстве Йельского университета. Нейпир — профессор риторики и японских исследований, работающая в Университете Тафтса.

Феномен Миядзаки в том, что он достучался до ребенка в каждом из нас. Он оставляет мир серьезных и взрослых людей другим режиссерам, а сам окутывает нас счастливым миром детства. В его работах оживают фантазии, страшилки и мечты. Мы знаем, что хранитель леса сейчас спит, но скоро наступит ночь и он выйдет на прогулку. Знаем, почему идет дождь, почему задувает ветер, почему детство не должно заканчиваться, почему среди нас живет Миядзаки. Премия «Оскар», восемь премий Tokyo Anime Award, шесть премий Японской киноакадемии — награды можно перечислять бесконечно. Книга, которую вы держите в руках — это единственная на данный момент книга на русском языке о творчестве великого мастера. Это — ключ к пониманию самого Миядзаки, попытка взглянуть на его творения через призму его биографии. Сюзан Нейпир проведет вас по всем 11 мультфильмам, познакомит с героями, поможет понять их характер, укажет на образы и символы, которые замаскировал маэстро. Здесь же вы увидите, какие события происходили в жизни самого аниматора в этот период и как они повлияли на героев. Книга станет замечательным подарком, как ценителям творчества Хаяо Миядзаки, так и тем, кто приоткрывает для себя волшебную страну его творений.

В продажу поступит в ноябре.