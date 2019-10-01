Что почитать из фантастики? Книжные новинки октября 2019

В середине осени издатели порадуют поклонников фантастики множеством самых разнообразных книг. Что особенно приятно, среди новинок — несколько долгожданных бестселлеров очень известных авторов вроде Джо Аберкромби и Роберта М. Вегнера. В регулярном дайджесте о книжных новинках мы представляем самые любопытные, на наш взгляд, фантастические книги, которые должны появиться в октябре.

Научная фантастика

Ричард Морган «Рыночные силы»



Мир не столь уж далёкого будущего, где разрыв между богатыми и бедными достиг катастрофических масштабов и всем заправляют могущественные корпорации. Такие, как «Шорн и партнёры», которая провоцирует региональные войны, а потом помогает одной из сторон выиграть (не задаром, конечно). Полевую работу ведут агенты-оперативники вроде Криса Фолкнера — и ради достижения цели он пойдёт на всё…

Что нас ждёт: внецикловый роман, лауреат Мемориальной премии Джона Кэмпбелла, одновременно НФ-триллер, жёсткая социальная сатира и психологическая драма.

Стивен Эриксон «Радость, словно нож у сердца»

Канадскую писательницу-фантастку Саманту Август среди бела дня прямо с улицы похищает НЛО. Очнувшись, она обнаруживает себя на борту инопланетного звездолёта. С ней начинает общаться искусственный интеллект, представитель трёх высокоразвитых цивилизаций, предлагая стать посредником при Первом Контакте. Оказывается, триумвират чужаков, видя недостатки человечества — склонность к насилию и разрушению экосистемы, собирается принудить людей прекратить всё это…

Что нас ждёт: внецикловый НФ-роман, довольно неожиданная работа автора знаменитой фэнтезийной серии «Малазанская Книга павших».

Марк Эльсберг «Блэкаут»

Холодным февральским днем по всей Европе внезапно гаснет электричество — и люди впадают в панику. Материк погружён в хаос, все борются за выживание. Тем временем бывший хакер Пьеро Манцано находит причину блэкаута: на оборудование электростанций внедрен необычный вирус. И Европол обвиняет в теракте именно Пьеро…

Что нас ждёт: внецикловый технотриллер немецкого писателя, где показано, как просто загнать человечество в тупик.

Фэнтези

Джо Аберкромби «Немного ненависти»

После событий «Первого Закона» прошло около тридцати лет. В Адуе наступили новые времена, когда наука постепенно сменяет магию. В центре истории — потомки предыдущих героев. Предпринимательница и светская львица Савин дан Глокта, дочь самого страшного человека Союза, стремится к вершинам власти. Лео дан Брок делает военную карьеру, сражаясь с неугомонными северянами. Непутёвый кронпринц Орсо решает взяться за ум. Юная Рикке, дочь Ищейки, пытается овладеть даром предвидения. И будущее ей открывается далеко не радужное…

Что нас ждёт: первый роман из цикла «Эпоха безумия» — очередной части масштабной серии «Земной Круг», которая по популярности соперничает с книгами Джорджа Мартина. Что приятно, книга выходит практически одновременно с оригиналом.

Роберт Джексон Беннетт «Город чудес»

Сигруд йе Харквальдссон умеет мстить. Неудивительно, что, узнав об убийстве своей давней союзницы, бывшего премьер-министра Шары Комайд, Сигруд не сомневается в том, что надо делать. Однако, чтобы отомстить, Сигруду придется ввязаться в такие интриги и разворошить такой муравейник, что он начинает опасаться, что взялся за непосильную для себя задачу…

Что нас ждёт: третий и, вероятно, финальный роман цикла «Божественные города», причём действие происходит почти через двадцать лет после событий первого тома и более, чем через десять, после событий второго. В каждом романе свой главный герой, хотя события и персонажи переплетаются.

Роберт М. Вегнер «Каждая мёртвая мечта»

На южных границах Меекхана вспыхивает восстание рабов, а Генно Ласкольник и его войска оказываются в самом сердце этой войны. На севере отряд Горной Стражи сталкивается с артефактом из другой эпохи, тайны которого погубили немало жизней. Меекхан истекает кровью, но вскоре ситуация обострится, ведь в мир людей готовы вернуться те, кто могущественнее любого человека.

Что нас ждёт: пятая книга цикла «Сказания Меекханского пограничья», долгожданное продолжение эпического фэнтези объемом почти в девять сотен страниц. Роман получил национальные премии имени Януша А. Зайделя и Ежи Жулавского.

Вонда Макинтайр «Луна и солнце»

Людовик XIV, Король-Солнце, уже немолод, но стареть и умирать не желает. В надежде обрести бессмертие он снаряжает экспедицию с целью поймать русалку, чья плоть, согласно преданиям, дает вечную жизнь. И вот наконец корабль возвращается с удивительной пленницей…

Что нас ждёт: внецикловый роман 1997 года, гибрид НФ и фэнтези, где мастерски воссоздан быт Франции XVII века. Лауреат «Небьюлы» и Интергалактической премии за лучший роман. В Голливуде готовится экранизация, «Дочь короля», где главные роли исполнят Пирс Броснан и Уильям Хёрт.

Джонатан Л. Говард «Иоганн Кабал, некромант»

Ученый Иоганн Кабал, продавший душу дьяволу, хочет её вернуть. Сатана предлагает сделку: Кабал должен уговорить сто человек добровольно передать свои души в ад и тогда сам получит желаемое. Кабал организовывает странствующую ярмарку и отправляется странствовать по глубинке, чтобы заманить в свои сети алчных простофиль.

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, остроумное тёмное фэнтези в духе Дугласа Адамса, Нила Геймана и Терри Пратчетта.

Дэвид Эдисон «Машина пробуждения»

Неназываемый Город служит промежуточным пунктом для перерождения умерших, притягивая разных людей и нелюдей: фанатичных пилигримов, кровожадных аристократов, переодетых богов, бессмертных проституток и королев, дикие банды Сыновей Смерти и Кладбищенских Дев… И вот в это странное место попадает Купер из Нью-Йорка, который становится свидетелем и участником драматической событий.

Что нас ждёт: внецикловый роман, фэнтезийный стимпанк, отчасти похожий на книги «новых странных».

Мари Бреннан «Чтоб никогда не наступала полночь»

Англия времен Елизаветы Тюдор, где подземным Лондоном правит другая королева — Инвидиана, повелительница фэйри. Обе властительницы постоянно шпионят друг за другом — не лично, конечно. Когда фэйри-леди Лун получает задание проникнуть в тайны английского двора, она пересекается с Майклом Девеном, доверенным лицом самого Фрэнсиса Уолсингема, шефа королевской разведки. И так получается, что только вместе Лун и Майкл могут спасти оба своих мира…

Что нас ждёт: первый роман цикла фэнтезийных триллеров «Халцедоновый Двор», изящный гибрид истории и вымысла.

Мюриель Барбери «Странная страна»

Идёт шестой год великой войны, в объятой огнём Испании молодые офицеры Алехандро и Хесус через невидимый мост попадают в странный мир эльфов. Их новый знакомый, рыжеволосый Петрус, открывает им тропы прекрасной страны, знакомит с необычными существами. Однако и в волшебной вселенной приближается последняя битва…

Что нас ждёт: внецикловый роман, продолжающий тему предыдущей книги писательницы, нашумевшей на Западе «Жизни эльфов», где Барбери впервые поведала о том, как мир людей связан с незримым миром магии.

Синтия Хэнд, Броди Эштон, Джоди Мидоуз «Моя скромница Джейн»

Сирота Джейн Эйр получает место гувернантки в поместье аристократа Эдварда Рочестера… Что случилось дальше — знают все, кто читал знаменитый роман Шарлотты Бронте.

Но что, если всё было совсем не так? Оказывается, Англию осаждают призраки, и Джейн Эйр — опытный охотник на них. А в поместье Рочестера девушке предстоит узнать тайну гораздо более ужасную, нежели спрятанная безумная жена хозяина…

Что нас ждёт: второй роман цикла постмодернистских фантазий «Мир леди Джейн», связанных лишь сеттингом: гибридом реальной истории и шедевров классической литературы.

Ричард Кнаак «Источник Вечности»

Прошло много месяцев после великой Битвы за гору Хиджал, когда демоны Пылающего легиона были навеки изгнаны с Азерота. Однако загадочная магическая трещина отправляет трёх ветеранов сражения — мага-дракона, волшебника-человека и воина-орка — в далёкое прошлое, в те времена, когда Тёмный титан Саргерас и его демоны убедили королеву Азшару очистить Азерот от меньших рас.

Что нас ждёт: первый роман «Трилогии войны Древних» из межавторского цикла World of Warcraft, эпическое фэнтези в мире знаменитой игровой франшизы.

Сири Петтерсен «Потомок Одина»

Обитатели магического мира Имланд считают обычных людей презренным отребьем. Впрочем, в Имланде люди почти и не встречаются — лишь случайно они попадают сюда из других миров. И вот однажды уроженка Имланда Хирка узнает, что она человек, дитя Одина, создание из иного мира. При этом Хирка лишена магических талантов, которыми наделены все окружающие. На девушку, которая сама не понимает, кто же она такая, начинается охота…

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Круги воронов» норвежской писательницы, неожиданный фэнтезийный хит из Скандинавии.

Джули Кагава «Ночь драконов»

Гаррет Ксавье Себастиан — солдат Ордена Святого Георгия, который противостоит драконам-оборотням. Встреча с Эмбер, птенцом огненного дракона, пошатнула веру молодого воина в праведность его деяний. А Эмбер и другому дракону-изгою Райли приходится объединиться с Себастьяном, чтобы предотвратить войну.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Рождение дракона», соединяющего романтическое фэнтези и триллер.

Наташа Нган «Девушки из бумаги и огня»

Ежегодно восьмерых прекраснейших девушек отбирают, чтобы отправить в дар Королю-Демону. Но однажды девушек становится девять. Леи принадлежит к касте Бумаги, самой низкорождённой и угнетённой, но красота её покорила короля. Леи ждёт жизнь в роскоши, однако девушка, влюбившись, выбирает рискованный путь интриг и заговоров….

Что нас ждёт: первый роман одноимённого цикла, основанного на восточной мифологии и культуре.

Мистика и хоррор

Лорен Оливер «Сломанные вещи»

Прошло пять лет с тех пор, как в лесу обнаружили зверски убитую девушку Саммер. Окружающие считают виновницами Мию и Бринн, которые якобы убили подругу, одержимые мистическим романом «Путь в Лавлорн», причем сочинили фанфик о своем преступлении. СМИ называют их монстрами с Брикхаус-лейн, однако сами девушки утверждают, что не убивали Саммер.

Что нас ждёт: внецикловый мистический роман, основанный на реальных событиях. В 2014 году две двенадцатилетние девочки из маленького городка в штате Висконсин заманили свою подругу в лес и нанесли ей 19 ножевых ударов. Причем преступление они совершили, пытаясь произвести впечатление на Слендермена — монстра, придуманного в интернете.

Кристина Генри «Алиса»

В обители отчаявшихся людей, называемой Старым городом, стоит лечебница для умалишённых, со стенами из гальки, отражающими крики бедных душ внутри. В больнице есть женщина, не помнящая, почему оказалась в таком ужасном месте. Какая-то вечеринка, длинные уши, много крови… Однажды пожар даёт женщине шанс сбежать, чтобы узнать правду о том, что случилось с ней. Для этого женщине придётся проникнуть в самое сердце Старого города, где кролик ждет свою Алису.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Хроники Алисы», постмодернистской кровавой фантазии, вдохновлённой книгами Льюиса Кэрролла.

Стивен Чбоски «Воображаемый друг»

Мать-одиночка Кейт Риз бежит от своего прошлого. Вместе с сыном, семилетним Кристофером, она останавливается в маленьком городке Милл-Гроув. Поначалу кажется, что это идеальное место, чтобы обрести душевный покой. Но вдруг Кристофер исчезает, и шесть дней его никто не может найти. Потом Кристофер выходит из леса целый и невредимый, но с голосом в голове, слышимым ему одному, и с миссией, которую только он может выполнить. К Рождеству Кристофер должен построить домик на дереве… Тот послужит вратами — вот только для кого?

Что нас ждёт: внецикловый роман известного голливудского сценариста и режиссера.

Брайан Эвенсон «Последние дни. Павшие кони»

Бывший полицейский, а ныне частный сыщик Клайн в ходе расследования стал инвалидом. Вскоре его начинают донимать звонками неизвестные люди, обещающие шанс вернуться к жизни. Погружённый в депрессию Клайн отказывается от их предложения, и тогда два странных незнакомца похищают его и привозят в охраняемый комплекс, где обитает религиозное братство, адепты которого подвергают себя череде ампутаций. Оказывается, в секте произошло убийство, которое нужно раскрыть…

Что нас ждёт: внецикловый роман, а также авторский сборник из семнадцати рассказов.

Антология «Самая страшная книга 2020 года»

Ужас повсюду — он выглядывает из тёмного леса, караулит под дверью, едет с тобой в одном вагоне. Ужас был всегда — в прошлом, настоящем, будущем. Ужасное может быть во всём…

Что нас ждёт: очередная антология рассказов отечественных авторов, которую составил главный популяризатор русского хоррора М. С. Парфёнов.

Детско-юношеская фантастика

Патрик Несс «Остальные здесь просто живут»

Майки Митчелл живет в странном городке, где постоянно происходят невероятные события: то вторгнутся инопланетяне, то нагрянут зомби, то объявятся вампиры. Со всеми неурядицами сражаются Избранные, крутые ребята со стильными стрижками. Майки же обычный парень, который просто хочет окончить школу, а прежде — пригласить красавицу Хенну на выпускной. Получится ли?

Что нас ждёт: внецикловый роман знаменитого детского автора, который на сей раз сочинил книгу для юношества.

Кассандра Клэр, Уэсли Чу «Красные свитки магии»

Всё, чего хотел Магнус Бейн, — спокойно отдохнуть в Европе вместе со своим возлюбленным, Алеком Лайтвудом. Но враги преследуют их по пятам. Единственное спасение — в доверии друг другу. Даже если на свет при этом выплывут тайны, которые каждый предпочел бы сохранить.

Что нас ждёт: первый роман трилогии «Древние проклятия» из цикла «Сумеречные охотники». На сей раз соавтором Клэр стал лауреат премии Джона У. Кэмпбелла 2015 года за лучший дебют.

Филип Рив «Межзвёздный экспресс»

Однажды юный воришка Зен Старлинг получает заказ украсть с императорского поезда маленькую коробочку. Плёвое дело, которое должно принести немалую выгоду. Однако мелкая кража оборачивается для юнца большими проблемами. И не только для него — под угрозой оказывается судьба всей галактики.

Что нас ждёт: первый роман цикла «Великая Сеть», чьё действие происходит в далёком будущем, когда галактика опутана паутиной путей и порталов, по которым особые поезда доставляют пассажиров куда угодно. Похоже, автор «Хроник хищных городов» позаимствовал идею из классического аниме «Галактическая железная дорога». ..

Ф. К. Каст, Кристин Каст «Любимая»

Этот мир очень похож на наш собственный, однако в нём испокон веков живут вампиры. Восемнадцатилетняя вампирша Зои Редбирд, пережив множество приключений, возвращается в Талсу, чтобы противостоять новой угрозе вместе со старыми друзьям. Правда, далеко не факт, что наступающая тьма не поглотит их дружбу…

Что нас ждёт: первый роман подцикла «Другой мир» очень популярной вампирской серии «Обитель ночи».

Мелинда Метц «Розуэлл. Город пришельцев: Изгой. Дикарь»

Макс, его сестра Изабель и их друг Майкл кажутся обычными подростками, но на самом деле они пришельцы, которые выжили после катастрофы НЛО, известной как инцидент в Розуэлле. Теперь они живут в этом городке, учатся в местной школе и тщательно скрывают свою суть. Но однажды Макс спас жизнь Лиз, девушке, которая ему нравилась, и это все изменило…

Что нас ждёт: сборник из двух начальных романов декалогии юношеской НФ, уже дважды экранизированной в виде телесериалов. Первый из них выходил в России как «Город пришельцев», хотя в оригинале называется Roswell High — по имени школы, где учатся герои.

Джонатан Мэйберри «Укусы и порезы»

Бенни Имура подарил миру надежду на будущее, в котором нет места зомби. Но он был не единственным, чья жизнь связана с трагической историей новой цивилизации.

Что нас ждёт: сборник из одной повести и одиннадцати рассказов, примыкающих к серии зомби-триллеров об отважным подростке Бенни Имуре.

Рена Росснер «Сестры Зимнего леса»

Две сестры, Лайя и Либа, происходят из еврейской семьи, хранящей мрачную тайну. И, когда местные жители начинают пропадать, а в лесу обнаруживают мёртвые тела, население городка обвиняет во всём евреев. А ведь есть ещё заезжие торговцы — похоже, вообще не люди. Так что же за этим стоит?

Что нас ждёт: внецикловый роман, основанный на еврейском фольклоре, причём действие происходит в Бессарабии времен Российской империи.

П. М. Фристоун «Цветок тьмы»

В империи Арамтеш власть принадлежит тем, кто владеет ароматами. Однажды наследника престола отравили очень редким древним ядом. Девушке Ракель с талантом к магии ароматов и Эшу, верному телохранителю принца, придётся отыскать эликсир, способный излечить будущего правителя. Для этого они должны раскрыть тайны, возникшие на заре времён…

Что нас ждёт: первый роман цикла «Аромат тени», дебютная книга живущей в Шотландии австралийки, дипломированного археолога и социолога.

Джоанна Рут Мейер «Эхо Севера»

Уютный мир девушки по имени Эхо рушится, когда таинственно исчезает её отец. Но полгода спустя Эхо находит его в зимнем лесу под охраной странного говорящего волка. В награду за спасение отца Эхо придётся прожить год в зачарованном волчьем доме. За этот год Эхо должна разгадать тайну заклятья волка, иначе никому из них не спастись.

Что нас ждёт: внецикловый роман, очередная вариация на тему «Красавицы и чудовища».

Переиздания

Джон Р. Р. Толкин «Берен и Лутиэн»

Простой смертный Берен отважился просить себе в жены Лутиэн, дочь эльфийского короля Тингола. Страшное и невыполнимое задание поручил дерзкому человеку владыка: принести Сильмарилл, бесценное творение Феанора, тот камень, что вcтавил в свою железную корону Чёрный Властелин Моргот…

Что нас ждёт: классическая повесть Толкина, которая на русском выходила в 1992 году. В новом издании другой, выверенный, перевод, комментарии Кристофера Толкина и иллюстрации Алана Ли.

Вернор Виндж «Конец радуг»

Роберт Гу, в прошлом поэт с мировым именем, вырван новейшими технологиями из лап смерти. Болезнь Альцгеймера побеждена, он снова молод, но дар писать стихи утрачен. Роберт и такие, как он, вынуждены заново обживаться в мире, дополненном цифровой реальностью, где люди носят прошитую микросхемами одежду, чтобы ни на минуту не покидать виртуальность. В попытках вернуть свой дар Роберт оказывается пешкой в игре гениального хакера и нескольких разведслужб, борющихся с террористами.

Что нас ждёт: знаменитый внецикловый роман, лауреат многих премий, икона посткиберпанка. На русском он уже выходил десяток лет назад, но в очень слабом переводе. И вот — вторая попытка в другом издательстве и новом переводе.